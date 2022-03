Dank des Erfolgs von ´Spider-Man´ im Januar doppelt so viel Kinobesucher wie im Vorjahresmonat

ⓒ YONHAP News

Im Januar dieses Jahres haben sich die Zahl der Kinobesucher und auch der Kino-Umsatz im Vergleich zum selben Vorjahresmonat mehr als verdoppelt. Dieser Erfolg ist dem US-Superheldenfilm ´Spider-Man – No Way Home´ zu verdanken, der im vergangenen Dezember den Kinostart feierte und ein Publikumserfolg wurde.

Nach den am 28. Februar veröffentlichten Daten des Filmkomitees sind im Januar 5.720.000 Personen ins Kino gegangen, und der Kino-Umsatz betrug 55,6 Milliarden Won (46,2 Millionen US-Dollar). Gegenüber dem Januar des vergangenen Jahres stieg die Zuschauerzahl um 220,1 Prozent und der Umsatz um 252,1 Prozent.

Vor den Feiertagen zum Mond-Neujahr Ende und Anfang Februar feierten neue koreanische Filme wie ´Special Cargo´, ´The Pirates – The Last Royal Treasure´ und ´Kingmaker´ Premiere und lockten viele Filmliebhaber ins Kino. Im Januar führte aber ´Spider-Man´ mit 1,78 Millionen Zuschauern wie im Vormonat weiter die Kinocharts an, gefolgt vom US-Computeranimationsfilm ´Sing – Die Show Deines Lebens´ mit 760.000 Zuschauern. Die koreanischen Filme ´The Policeman´s Lineage´, ´The Pirates – The Last Royal Treasure´ und ´Special Cargo´ belegten Rang 3 bis 5.