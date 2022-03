Südkorea siegt dank Go-Spieler Shin Jin-seo bei Dreiländerturnier

ⓒ YONHAP News, KOREA BADUK ASSOCIATION

Der südkoreanische Topspieler des asiatischen Strategiespiels Go, Shin Jin-seo, hat mit vier Siegen in Folge für den Turniersieg des koreanischen Teams beim Nongshim Shin Ramyun Pokal gesorgt.





Bei dem Wettbewerb treten die besten Go-Spieler der Länder Südkorea, China und Japan an. Südkorea war mit geringen Siegchancen in die abschließende dritte Runde gegangen. Von den jeweils fünf Spielern der drei Länder war aus Südkorea nur Shin Jin-seo im Wettbewerb verblieben. Aus China und Japan hatten es jeweils zwei Spieler in die letzte Runde geschafft.





Shin dominierte in allen vier Partien. Im ersten Duell der Schlussrunde am Mittwoch setzte er sich gegen den Chinesen Mi Yutang durch. Am darauffolgenden Tag gewann er gegen den japanischen Go-Profi Yo Seiki und anschließend gegen die chinesische Nummer Eins Ke Jie. Am Samstag erzielte Shin im letzten Final-Duell einen Sieg gegen Ryo Ichiriki aus Japan. Ke Jie sagte nach seiner Niederlage, er habe überhaupt keine Chance gegen den Koreaner gehabt. Dieser habe so überlegen gespielt wie Alpha Go, ein Computerprogramm das das Brettspiel Go spielt.





Dank Shins Siegesserie gewann Südkorea den Pokal das 14. Mal und nahm ein Preisgeld in Höhe von 500 Millionen Won, etwa 371 tausend Euro, entgegen. Shin Jin-seo erhielt für seine vier Siege in Folge eine zusätzliche Prämie in Höhe von 20 Millionen Won.