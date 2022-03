Eisschnellläufer verpassen wegen Flugausfällen WM in Hamar

ⓒ YONHAP News

Wegen des Krieges in der Ukraine ist die Teilnahme der südkoreanischen Eisschnellläufer an der Sprint-WM im norwegischen Hamar gescheitert.





Der Coach des südkoreanischen Eisschnelllauf-Nationalteams Kim Hyeong-ho teilte gegenüber Yonhap News mit, dass das Team am Sonntag um 0.55 Uhr über den Internationalen Flughafen in Incheon nach Hamar abreisen wollte. Am Flughafen habe man erfahren, dass der Flug gestrichen worden sei. Kim zufolge habe sich die Mannschaft in ein Hotel nahe dem Flughafen begeben. Dort wartete man auf die nächste Gelegenheit für einen Abflug. Auch ein für Montag geplanter Flug sei aber schließlich abgesagt worden, sodass eine WM-Teilnahme nicht mehr möglich sei. Darüber habe man auch den Veranstalter bereits informiert.





Die Eisschnelllauf-WM findet vom 3. bis 6. März in Hamar statt. Die südkoreanische Mannschaft wollte ursprünglich schon früh vor Ort sein, um sich optimal auf den Wettbewerb vorbereiten zu können.





Mehrere Länder haben jedoch als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine den Luftraum für russische Airlines gesperrt, woraufhin Russland seinerseits mit Überflugverboten reagierte. Die Lufthansa und KLM beschlossen, den russischen Luftraum nicht zu nutzen. Mehrere Flüge wurden daraufhin gestrichen oder Maschinen mussten umkehren bzw. Umwege in Kauf nehmen.





Die Eisschnellläufer wollten mit einer Maschine der niederländischen Fluggesellschaft KLM nach Norwegen fliegen. Bei der WM sollten diejenigen Athleten an den Start gehen, die bei den Olympischen Winterspielen in Peking nicht dabei waren. Die Mannschaft wolle laut Kim nun für den Weltcup ab 12. März in den Niederlanden trainieren.





Auch das Shorttrack-Junioren-Team war von Flugausfällen betroffen. Das Team konnte nicht wie geplant gestern am Sonntag nach Polen abreisen, wo ab dem 4. März die Junioren-WM stattfindet.