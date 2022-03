Son Heung-min und Harry Kane erfolgreichstes Sturmduo der Premier League

ⓒ YONHAP News

Tottenhams Son Heung-min und Harry Kane sind das erfolgreichste Sturmduo der Premier League.





Im Duell gegen Leeds United am Samstag bereitete Kane mit einem langen Pass den von Son Heung-min erzielten Treffer zum 4:0 in der 85. Minute vor. Damit sind die beiden als Duo an insgesamt 37 Toren direkt beteiligt und haben eine neue Bestmarke in der Premier League aufgestellt. Den bisherigen Rekord hielten Chelseas Frank Lampard und Didier Drogba, die untereinander 36 Torvorlagen gaben.





Son und Kane sind seit dem Wechsel von Son Heung-min 2015 von Leverkusen zu Tottenham Hotspur ein erfolgreiches Angriffsduo. Zu dem Zeitpunkt war Kane Schlüsselspieler im Sturm der Hotspurs. Son hatte als Neuzugang zunächst Schwierigkeiten, sich in die Mannschaft zu integrieren und dachte schon über einen Wechsel nach. Tottenhams damaliger Trainer Maurichio Pochettino überzeugte Son, zu bleiben und der Südkoreaner bekam immer mehr Spielzeit. Son und Kane konnten sich danach immer besser aufeinander einspielen.





In der Saison 2016-2017 sorgten sie gemeinsam für sechs Tore. Von 2017 bis zur letzten Saison war das Sturmduo direkt an insgesamt 28 Treffern beteiligt. Am erfolgreichsten waren die beiden Stürmer in den Spielen der Champions League in der Saison 2018-2019.