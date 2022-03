In Sri Lanka droht wegen Kraftstoffknappheit Zusammenbruch des öffentlichen Verkehrs

ⓒ YONHAP News

In Sri Lanka spitzt sich lokalen Medien wie ´EconomyNext´ zufolge das Problem der Ölknappheit zu. Wegen mangelnder Brennstoffe sind einige Kohlekraftwerke bereits außer Betrieb gesetzt worden, so dass es in einigen Gebieten Stromausfälle gab. Die Stromkrise wurde durch sinkende Wasserstände verschlimmert, die Wasserkraftwerke im Land antreiben. Schließlich beschlossen die Behörden in Sri Lanka, den Strom in den einzelnen Regionen abwechselnd abzuschalten.





An Tankstellen geht das Öl aus. Noch dazu hat Lanka IOC, das größte Energieunternehmen Sri Lankas, am 26. Februar den Benzin- und Dieselpreis jeweils um 11 und 12 Prozent erhöht, und dies erst drei Wochen nach der letzten Preiserhöhung um 7 Prozent. An Tankstellen, die noch über Vorrat verfügen, gilt nun eine Obergrenze von 2.000 Rupien für den an Fahrer privater Busse verkauften Diesel.





Der Präsident der Busbetreibervereinigung Lanka Private Bus Owners’ Association, Gemunu Wijeratne, sagte, es sei nicht praktikabel, weil ein Bus für kurze Strecken etwa 6.000 bis 7.000 Rupien Diesel pro Tag benötigt. Für Langstrecken seien es etwa 10.000 Rupien. Wenn es so weitergehe, werde der öffentliche Verkehr zusammenbrechen und die Wirtschaft zum Erliegen kommen.





Dass Sri Lanka unter Kraftstoffknappheit leidet, ist deswegen, weil dem staatlichen Energiekonzern CPC das Geld zum Import von Öl fehlt. Energieminister Udaya Gammanpila sagte kürzlich, zuvor habe es dem Land an Dollar gefehlt, um Öl zu importieren, nun fehle es an Rupien, um Dollar zu kaufen. Den Angaben zufolge registrierte das defizitäre Unternehmen allein im vergangenen Jahr Verluste von 83 Milliarden Rupien, rund 406 Millionen US-Dollar. Die Wirtschaft Sri Lankas leidet unter großen Schwierigkeiten, weil Einnahmen aus der Tourismusindustrie in der Corona-Krise weitgehend ausgeblieben sind.