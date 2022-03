Frühling, Jugend, Neuanfang

Im März wird alles grün und hell. Die Bäume stehen in vollem Saft und prachtvoll blühen die Blumen. Es ist die Zeit, wo die Schule für koreanische Schüler beginnt. Und auch für alle anderen ist es die Zeit des Neuanfangs. Ein gutes Lied für eine solche Zeit ist „Das Lied er Jugend“. Es beginnt mit einer etwas oberlehrerhaften Ermahnung an die Schüler, fleißig zu lernen. Ursprünglich aber begann dieses Lied mit den Worten einer jungen Witwe, die den frühen Tod ihres Mannes und die daraus resultierende Not beklagte. Das Lied wurde während der japanischen Kolonialzeit mit neuem, weniger trübseligem Text versehen. Die damalige japanische Kolonialregierung dachte, es würde den Menschen in ihrer Kolonie nützen, wenn sie ein moralisch erbauliches Lied hätten, das den Wert der Bildung betont.





Das nächste Lied unserer heutigen Folge ist ein Volkslied von der Insel Jeju mit dem Titel „Neoyeong Nayeong,너영나영“, was im Jeju-Dialekt „mit dir und mir“ bedeutet. Viele koreanische Volkslieder handeln vom Leid der Unterdrückten, insbesondere der Frauen, aber „Neoyeong Nayeong“ hat nichts davon. Stattdessen ist es ein Liebeslied voller Satire und Romantik. Daher ist es nicht verwunderlich, dass junge Gugak-Musiker es gerne in trendigeren Interpretationen arrangieren. Der Refrain des Songs lautet:





Bei Tag und Nacht ist diese Liebe wahr, für dich und für mich.

Weine nicht, wenn die Blumen verwelkt sind.

Früchte kommen erst, wenn die Blüten gefallen sind.

Ich muss fort. Ich muss meiner Liebe folgen.





Die fröhliche Melodie erinnert uns an die erfrischenden Winde von Jeju.





Der dritte Tag des dritten Mondmonats heißt „Samjitnal삼짇날“. Es ist, so sagt man, der Tag, an dem die Schwalben, die im Süden überwintert haben, auf die koreanische Halbinsel zurückkehren. Das Wetter ist im letzten Jahrhundert wärmer geworden, sodass Koreas Jahreszeiteneinteilung nicht mehr unbedingt dem Mondkalender folgt. Das bedeutet, dass die Schwalben ziemlich bald nach Korea zurückkehren werden. Ein Lied, das den langen Flug der Schwalben aus dem Süden beschreibt, ist das „Schwalbenlied“ aus dem Pansori Heungboga흥보가. In diesem Pansori rettet der gutherzige Heungbo eine verletzte Schwalbe. Die dankbare Schwalbe bringt ihm einen Kürbissamen zurück, der zu magischen Kürbissen heranwächst, die Reichtümer jenseits seiner Vorstellungskraft enthalten. Schwalben fliegen eigentlich übers Meer, wenn sie nach Korea reisen, aber die Schwalben in dieser Pansori-Arie reisen über Land, über alle berühmten Sehenswürdigkeiten in China, wie die Ojakgyo오작교-Brücke, den Dongjeongho동정호-See und den Berg Jongnamsan종남산. Damals, als weite Reisen für normale Menschen unmöglich waren, haben sich sicher viele an diesem Lied und dem Blick der Schwalben auf die fremden Kulturen erfreut. Hoffen wir, dass die Pandemie in diesem Jahr an ein Ende kommt und wir wieder die Möglichkeit haben, die Welt zu bereisen.





