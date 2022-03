Pfandsystem für Einwegbecher tritt im Juni in Kraft

ⓒYONHAP News

Im Juni tritt das Pfandsystem für Einwegbecher in Kraft.





Das Umweltministerium teilte mit, dass entsprechende Regelungen bis 17. März durch eine Verwaltungsanordnung bekannt gemacht würden.





Das Pfandsystem wurde gemäß der Änderung des Gesetzes zur Förderung des sparsamen Umgangs und Wiederverwendung von Ressourcen im Juni 2020 eingeführt.





Betroffen sind 79 Betriebe und 105 Ladenketten mit mindestens 100 Filialen. Dazu gehören Kaffeehausketten wie Starbucks und Fastfood-Restaurants wie Mc Donald's. Insgesamt kommt das Pfandsystem in landesweit über 38.000 Geschäften zur Anwendung.





Verbraucher müssen in Zukunft beim Kauf von Getränken in einem Einwegbecher, pro Becher 300 Won Pfand zahlen. Das Einweg-Pfand bekommen sie bei der Rückgabe des Bechers zurückerstattet.





Die Verwaltungsanordnung legt auch das Pfandlogo sowie Form und Maße der Recycling-Logos auf den Pfandbechern fest.

Die Zahl der Einwegbecher, die in Cafés genutzt und entsorgt wurden, stieg in den vergangenen Jahren drastisch an. Nach Stand 2018 wurden in Korea mehr als 600 Millionen Pappbecher genutzt. Die meisten Einwegbecher landen im Müll und belasten die Umwelt.





Die Pfandbecher werden mit einem Barcode versehen, der bei der Rückgabe des Pfands mit einem POS-Gerät gescannt wird. Damit wird verhindert, dass das Pfandgeld mehrfach abkassiert wird. Ein Sicherheitsetikett soll Fälschungen vorbeugen. Das Pfandgeld können die Verbraucher vor Ort in bar zurückbekommen oder sich überweisen lassen. Die Pfandbecher können zu jedem beliebigen Geschäft zurückgebracht werden, dies muss nicht unbedingt dort sein, wo das Getränk gekauft wurde.





Damit sich das Pfandsystem etablieren kann, will das Umweltministerium intensiv Öffentlichkeitsarbeit betreiben und auf der Grundlage von Meinungen der Verbraucher und Ladeninhaber das Pfandsystem gegebenenfalls überarbeiten.