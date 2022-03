Früherer Kulturminister und Intellektueller Lee O-young ist tot

ⓒYONHAP News

Lee O-young, ein führender Denker Koreas und der erste Kulturminister Südkoreas, ist am Samstag letzter Woche im Alter von 89 Jahren gestorben.





Lee wurde 1933 in Asan in der Provinz Süd-Chungcheong geboren. Er studierte koreanische Sprache und Literatur an der Nationaluniversität Seoul. Er war Literaturkritiker, Journalist und Professor sowie ein Vertreter des koreanischen Geistes.





Sein 1956 herausgegebener literaturkritischer Beitrag „Zerstörung des Idols“ machte ihn erstmals bekannt. Er übte darin scharfe Kritik an den damaligen Größen der literarischen Welt, denen er Bequemlichkeit und mangelnden Realitätssinn vorwarf. Dennoch verteidigte er stets die schöngeistige Literatur und wehrte sich dagegen, Literatur als Waffe für Sozialkritik zu gebrauchen.





Ab 1960 war er als Leitartikelschreiber für mehrere führende Tageszeitungen tätig. 1990 wurde er Südkoreas erster Kulturminister. 1966 nahm Lee einen Ruf der Ehwa Frauenuniversität an. Nach seinem Rücktritt als Professor lehrte er weiter als Stiftungsprofessor und Ehrenprofessor.





Lee O-young hinterließ viele wichtige Werke. Von seinen Frühwerken ist das Buch „In der Erde in dem Wind“, eine Sammlung von 50 Essays über Kultur, Klima und Topografie Koreas, am bekanntesten.





In „Smaller is better, Japans Mastery of the Miniature” geht er den Eigenschaften der japanischen Kultur nach. Er erläutert darin seine Theorie, dass Japans Streben nach Verkleinerung der Grundstein für die Entwicklung der Industrie des Landes gewesen sei.





Lee schuf auch den Begriff „Digilog“, den er als Paradigma für eine Übergangszeit vorschlug, in der die digitale Technik und analoge Sinnlichkeit verschmelzen.





Als Kulturminister legte er mit vier Projekten den Grundstein für die Kulturpolitik. Diese waren die Gründung der Korea National University of Arts und des Nationalen Instituts für koreanische Sprache, der Bau eines Viertels für Werkstätten traditioneller Handwerkskünste und die Verlagerung des Bibliotheksdienstes.