Südkorea will sich Sanktionen gegen Moskau anschließen

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, sich als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine geplanten internationalen Sanktionen gegen Moskau anzuschließen.





Die Regierung beschloss zunächst, Finanztransaktionen mit sieben russischen Banken, die US-Sanktionen unterliegen, und deren Tochterfirmen, einzustellen. Betroffen sind Sberbank, VEB, PSB, VTB, Otkritie, Sovcom und Novikom.





Was Ausnahmen betrifft, will Südkorea die gleichen Standards anwenden wie die USA. Dies gilt zum Beispiel für Transaktionen in den Bereichen Landwirtschaft, medizinische Unterstützung wegen Covid-19 und Energieversorgung.





Inländischen Finanzinstituten und öffentlichen Institutionen werde nachdrücklich empfohlen, den Handel mit russischen Staatsanleihen einzustellen, die ab dem 2. März ausgegeben werden.





Die Regierung gab zudem bekannt, dass sie den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift unterstütze.





Washington gegenüber teilte sie mit, dass ein Ausfuhrverbot strategischer Güter nach Russland beschlossen worden sei und zusätzliche Strafmaßnahmen überprüft würden.





Vize-Finanzminister Lee Eok-won traf am 28. Februar in Washington den stellvertretenden US-Finanzminister Wally Adeyemo und bekräftigte Südkoreas Beteiligung an Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Bei dem Treffen kamen auch zusätzliche Maßnahmen zur Sprache. Beobachtern nach betreffen diese den Export von Produkten der Spitzentechnologie.





Das Außenministerium hatte zuvor angekündigt, über nicht strategische Güter, für die die USA ihre Exportkontrollen nach Russland verschärft haben, nach einer Überprüfung möglicher Maßnahmen durch die zuständigen Ministerien entscheiden zu wollen.





Die USA bedienen sich bei der Exportkontrolle der sogenannten Foreign-Produced Direct Product Rule (FDPR), wonach Firmen, die US-Technologie, Software und Entwürfe verwenden, um Produkte im Ausland herzustellen, eine US-Lizenz für den Export erwerben müssen.





Südkorea wurde jedoch bei der ersten Veröffentlichung des Exportkontrollpakets von den Ländern ausgeschlossen, die den Regelungen nicht unterliegen. Unterdessen wurde vereinbart, dass Südkoreas Exporte von Halbleitern, Autos und elektronischen Geräten nach Russland von den Kontrollen nicht betroffen sein werden.