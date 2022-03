Wahlkampf mit Kampagnentrucks und Deepfake

ⓒ YONHAP News

Das Auffälligste an Wahlkämpfen in Südkorea sind sicherlich die knallfarbigen und nervig lauten Kampagnen-Trucks, die laut Gesetz von 7 bis 21 Uhr unterwegs sein und lärmen dürfen. Diese zu nichts anderem zu gebrauchenden, teuren Funktionswagen prägen das Wahlkampfbild, seit es riesige Jumbo-Fernseher gibt, die hinten auf der Ladefläche auf oder über einer improvisierten Bühne montiert werden können. Seit dem Präsidentschaftswahlkampf 2007, als der spätere Sieger Lee Myung-bak am meisten beim Mitmach-Internet punkten konnte, wird der Online-Wahlkampf immer wichtiger. Ganz neu im aktuellen Online-Wahlkampf 2022 ist der Einsatz eines künstlichen Kandidaten-Avatars mittels Deepfake-Technologie, der von einem jungen Team geschriebene, witzige und nicht immer politisch korrekte Video-Ansprachen an potentielle (vor allem junge) Wähler richtet. Ist das die Zukunft politischer Wahlkampfaktionen nicht nur in Korea?