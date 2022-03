Eisschnellläufer Chung Jae-won muss krankheitsbedingt auf Weltcup-Finale verzichten

ⓒ YONHAP News

Eisschnellläufer Chung Jae-won muss aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus auf eine Teilnahme am Weltcup-Finale im niederländischen Heerenveen verzichten.





Vonseiten des Betreuerteams hieß es, dass Chung positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Er habe daher nicht wie geplant am Sonntag nach Heerenveen abreisen können.





Der Silbermedaillen-Gewinner von Peking hatte ursprünglich vor, mit dem Weltcupfinale am 12. und 13. März die Saison abzuschließen. Nach den Winterspielen in Peking hatte er sich kaum eine Pause gegönnt und sich durch beständiges Training in Form gehalten. Bei den nationalen Sportwettbewerben im Anschluss an die Spiele siegte er vierfach und wurde zum MPV des Turniers gewählt.





Nach Chungs Ausfall nimmt aus Südkorea nur die Eisschnellläuferin Kim Min-sun am Weltcupfinale teil. Kim startet über 500 Meter.