Südkorea erstmals nach 15 Jahren in den Davis Cup-Finals

Südkorea hat es erstmals nach 15 Jahren in die Davis Cup-Finals geschafft.





Das südkoreanische Team gewann am Samstag die Qualifikationspartie des Davis Cups für die Gruppenphase gegen Österreich mit 3:1. Der Länderkampf wurde im Olympic Park Tennis Court in Seoul ausgetragen.





Südkorea qualifizierte sich damit das vierte Mal für die Finals des Davis Cup. Zuletzt war die Mannschaft im September 2007 unter die besten 16 Mannschaften gekommen. Damals hatte Lee Hyung-taik entscheidend zum Vorstoß Südkoreas in die Weltgruppe beigetragen. Diesmal brillierte Kwon Soon-woo. Kwon absolvierte vier Spiele, darunter drei Einzel. Mit einem 2:0-Sieg gegen Dennis Novak besiegelte er den Vorstoß Südkoreas in die Gruppenphase. Den Tag davor hatte sich Kwon gegen Yuri Rodionov durchgesetzt.





Kwon sagte, wegen zwei Niederlagen gegen Novak bei vorherigen Turnieren sei er etwas nervös gewesen. Dass er bis zum Schluss konzentriert blieb, habe zu einem guten Ergebnis geführt.





Im Doppel gewannen Nam Ji-sung und Song Min-gyu gegen die österreichische Paarung Alexander Eller und Lukas Miedler mit 2:0 Sätzen. Den Tag davor hatte das südkoreanische Team jeweils ein Spiel gewonnen und eine Niederlage kassiert.





Die zwölf Sieger der Qualifikationsrunde spielen im September mit den bereits qualifizierten Nationen Russland und Kroatien sowie Großbritannien und Serbien die acht Plätze für das Viertelfinale Ende November aus. Russland ist jedoch derzeit aufgrund des Krieges in der Ukraine von internationalen Mannschaftswettbewerben ausgeschlossen. Nach dem Ende der Qualifikationspartien am Sonntag sind unter anderem Deutschland, Italien, Australien, Kasachstan, die USA, Schweden und Spanien in die Finalrunde eingezogen.