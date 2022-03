´The Pirates : The Last Royal Tresure´ in Netflix-Filmcharts auf Rang 4

Der südkoreanische Action- und Abenteuerfilm ´The Pirates: The Last Royal Treasure´ mit Kang Ha-neul und Han Hyo-joo in den Hauptrollen ist in den Netflix-Charts auf dem Vormarsch und steht mit Stand 7. März auf Platz 4 der Netflix-Filmcharts. Der Piratenfilm ist der erste südkoreanische Film, der in diesem Jahr in den Netflix-Filmcharts nach dem koreanischen Netflix-Original-Film ´Moral Sense´ in die Top Ten vorstoßen konnte. Der koreanische Liebesfilm ´Moral Sense´ mit Seohyeon von der Girlgroup Girl´s Generation in der Hauptrolle stand auf Rang 8.

Der Piratenfilm kam in neun Ländern wie Südkorea, Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, den Philippinen, Taiwan, Thailand und Vietnam auf den ersten Platz. Es handelt sich um eine Fortsetzung des Films ´The Pirates´, der 2014 rund neun Millionen Zuschauer ins Kino gelockt hatte. Die Fortsetzung, die Ende Januar 2022 ins Kino kam, wurde von 1,32 Millionen Menschen gesehen und feierte kürzlich in rund 190 Ländern der Welt ihre Netflix-Premiere.