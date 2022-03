Japanisches Film-Remake des K-Dramas ´Signal´ kommt Ende März in koreanische Kinos

ⓒ Big Hit Music

Das japanische Film-Remake der koreanischen Fernsehserie ´Signal´ aus dem Jahr 2016 feiert am 31. März 2021 seinen Kinostart in Südkorea. Die von der Autorin Kim Eun-hee geschriebene 16-teilige Fernsehserie wurde ein großer Hit. 2018 wurde in Japan ein Remake davon mit Erfolg ausgestrahlt. Diese japanische Serie wurde dann als Kinofilm neu geboren.

Für viel Gesprächsstoff sorgt die japanische Neuverfilmung auch deswegen, weil die weltweit populäre K-Pop-Band BTS den Soundtrack-Titelsong ´Film Out´ sang. Jungkook von BTS war selbst an der Komposition dieses Songs beteiligt und arbeitete hierfür mit der japanischen Rockband Back Number zusammen.