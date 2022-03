Meinungen der Japaner zum Entsorgungsplan von Fukushima-Wasser sind geteilt

ⓒ YONHAP News

Die japanische Regierung plant, das kontaminierte Kühlwasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima Daiichi in den Pazifik zu leiten. Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Meinungen der japanischen Bürger zu dieser Frage auseinander gehen. Die japanische Zeitung “Tokyo-Shimbun” führte bei 3.000 japanischen Bürgern über 18 Jahre eine Umfrage durch. Danach sind 35 Prozent der Befragten gegen diesen Plan. Der Anteil der Befürworter beträgt 32 Prozent. Weitere 32 Prozent enthielten sich der Meinungsäußerung.





Die Gegner nannten als Grund vor allem Umweltverschmutzung und Gesundheitsschäden. 58 Prozent von ihnen gaben diese Antwort. Bei den Befürwortern fand die Antwort, dass die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA den Plan anerkenne, als Grund die größte Unterstützung. 47 Prozent nannten dies als Grund.





Die IAEA hat im vergangenen Monat ein Untersuchungsteam nach Japan entsandt, um die Sicherheit des geplanten Ablassens von kontaminiertem Wasser ins Meer zu überprüfen. Der Bericht hierzu soll Ende nächsten Monats erscheinen. Seit dem Tohoku-Erdbeben und der darauf erfolgten Nuklearkatastrophe in Fukushima sind elf Jahre vergangen. 55 Prozent der japanischen Befragten sind aber der Ansicht, dass die Wiederherstellung der davon betroffenen Regionen nicht reibungslos voranschreitet.





Nach dem von der japanischen Tageszeitung “Mainichi Shimbun” im vergangenen Monat veröffentlichten Umfrageergebnis antworteten 44 Prozent in Bezug auf das Ablassen von kontaminiertem Wasser ins Meer, dass ein anderer Weg in Betracht gezogen werden müsse. 37 Prozent antworteten, daran sei nichts zu ändern. Weitere 19 Prozent sagten, sie wüssten keine passende Antwort. Nach der Elektrizitätsgesellschaft von Tokio können mittels Reinigungssystemen wie ALPS, Advanced Liquid Processing System, 62 radioaktive Substanzen wie Cäsium herausgefiltert werden. Tritium kann in diesem Prozess jedoch nicht beseitigt werden und verbleibt im behandelten Wasser.