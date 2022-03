China: Taiwan und Ukraine nicht vergleichbar

ⓒ YONHAP News

Chinas Außenminister Wang Yi hat am Montag unterstrichen, dass die Taiwanfrage völlig anders sei und sich mit der Ukraine-Frage nicht vergleichen lasse. Denn Taiwan sei ein untrennbarer Teil Chinas und damit eine interne Angelegenheit, während die Ukraine-Frage ein Streit zwischen den zwei Ländern, Russland und Ukraine, sei. Dies sagte er auf einer Pressekonferenz, die anlässlich der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses in Peking stattfand, in Bezug auf die in Taiwan und Japan wachsende Befürchtung, dass China Taiwan angreifen könnte.





Wang Yi sagte weiter, einige Leute betonten in der Ukraine-Frage die Souveränität und setzten stets zweierlei Maß an, indem sie in der Taiwan-Frage die Souveränität und territoriale Integrität Chinas untergrüben. Die Ursache der Spannungen um Taiwan seien die Behörden in Taiwan, die versuchten, das Ein-China-Prinzip nicht anzuerkennen und Taiwan von China abzutrennen.





Er gab noch zu erkennen, dass einige Kräfte in den USA die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan unterstützten und damit die Grundnormen der internationalen Beziehungen ernsthaft verletzten. Dies stürze Taiwan in eine gefährliche Situation und beschere auch der amerikanischen Seite untragbare Konsequenzen.





Chinas Außenminister unterstrich zudem, Taiwans Versuch, mit ausländischer Hilfe Unabhängigkeit zu erlangen, und der Versuch einiger ausländischer Kräfte, mit Taiwan China unter Druck zu setzen, würden in jedem Fall scheitern. Taiwan werde schließlich in den Schoß des Vaterlandes zurückkehren.