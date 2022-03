Quarantänefreier Urlaub auf Bali für geimpfte Touristen wieder möglich

ⓒ YONHAP News

Seit Montag können geimpfte ausländische Touristen wieder quarantänefrei auf die indonesische Urlaubsinsel Bali reisen. Geimpfte Touristen werden bei der Einreise einem PCR-Test unterzogen. Wenn der Test negativ ist, können sie ohne Quarantäne sofort ihren Urlaub antreten. Wenn auch der PCR-Test am dritten Tag der Reise negativ ist, kann man sogar die Insel verlassen und andere Regionen Indonesiens erkunden.





Die Urlaubsinsel stellt seit Montag für Touristen aus 23 Ländern wie Südkorea, USA und Australien wieder ein Visum bei der Einreise aus. Die indonesische Regierung hatte im April 2020 wegen der Corona-Pandemie die visafreie Einreise und die Ausstellung der Einreise-Visa direkt am Flughafen eingestellt.





Die indonesische Regierung hatte am 14. Oktober 2021 die drei Inseln Bali, Bintan und Batam für geimpfte Touristen geöffnet. Jedoch kamen aufgrund der Corona-Vorschriften wie der langen Quarantäne und Versicherungspflicht zunächst nur wenige Touristen. Daher hat die Regierung nun die Vorschriften deutlich gelockert.





Seit vergangenem Monat ist der Passagierflugverkehr zwischen Bali und Tokio, Singapur und Australien wiederhergestellt. Die Wiederherstellung des Flugverkehrs zwischen Incheon und Bali müsse noch überprüft werden, so Asiana Airlines. Auch Malaysia lockert seine Corona-Vorschriften und öffnet sich für Nachbarländer und für geimpfte Touristen, die nicht in Quarantäne müssen. In Indonesien und Malaysia liegen die Infektionszahlen gegenwärtig bei etwa 30.000 am Tag.