Interessante Suchwörter der letzten Tage

Am Montag dieser Woche wurden die von einem schweren Waldbrand betroffenen Gebiete Uljin und Samcheok an der Ostküste zu einer Sonderkatastrophenzone erklärt. Auf den diesmaligen Waldbrand hat auch die geringe Niederschlagsmenge im vergangenen Winter einen Einfluss ausgeübt. Wie sich zeigte, war die Niederschlagsmenge im vergangenen Winter seit dem Beginn der landesweiten Wetterbeobachtung des Wetteramtes am geringsten. Die landesweite Niederschlagsmenge im Zeitraum von Dezember bis Februar betrug in den gewöhnlichen Jahren 75,7 Millimeter. Aber von Dezember 2021 bis Februar 2022 betrug sie landesweit lediglich 13,3 Millimeter. Diese Menge entspricht gegenüber den gewöhnlichen Jahren einem Anteil von lediglich 14,7 Prozent. Die Region mit der landesweit niedrigsten Niederschlagsmenge war der Südosten des Landes mit den Städten Busan und Ulsan und der Provinz Süd-Gyeongsang. In dieser Region lag die Niederschlagsmenge im vergangenen Winter bei 3,1 Millimetern, und damit ist sie auf 3 Prozent der Menge in den gewöhnlichen Jahren geschrumpft. Im vergangenen Winter hat es lediglich an 11,7 Tagen Niederschlag gegeben, damit um 7,8 Tage weniger als gewöhnlich. Vor allem im vergangenen Januar und März war es sehr trocken. Im Januar lag die Niederschlagsmenge bei 2,6 und im Februar bei 3,5 Millimetern und entsprach damit im Vergleich zum gewöhnlichen selben Zeitraum jeweils einem Anteil von 9,9 und 9,8 Prozent. Aufgrund der geringen Niederschlagsmenge waren die winterlichen Sonnenstunden im vergangenen Winter mit 605,5 Stunden am längsten. Gewöhnlich lagen sie bei 532,2 Stunden. Damit waren die Sonnenstunden im vergangenen Winter etwa 70 Stunden länger als gewöhnlich.





Das Interesse der Netzbürger wurde auch durch die Nachricht geweckt, dass in den letzten zwei, drei Jahren die Auslandsbestellungen der koreanischen Bücher drastisch gestiegen sind. Die größte Buchhandlungskette Gyobo-Mungo analysierte die Daten der im Inland erschienenen Bücher, die in den letzten fünf Jahren ins Ausland geliefert worden sind. Danach ist die Zahl der ins Ausland gelieferten koreanischen Bücher seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie drastisch gewachsen. Konkret ist die Zahl der im Jahr 2020 aus dem Ausland bestellten Bücher gegenüber dem Jahr 2019 um 85,8 Prozent nach oben geklettert. Auch im vergangenen Jahr ist die Bestellmenge gegenüber dem Vorjahr um 17,5 Prozent gestiegen und damit wurde beim Verkaufsvolumen der bisherige Rekord erneuert. Als Grund für die zunehmenden Auslandsbestellungen der koreanischen Bücher nennt die Buchhandlungskette die Tatsache, dass die im Ausland lebenden Leser, die mit der koreanischen Sprache vertraut sind, mehr Bücher aus Südkorea bestellt haben, weil sie wegen der Corona-Pandemie nicht mehr so häufig und frei wie früher nach Südkorea reisen konnten. Das Verkaufsranking bei ins Ausland gelieferten koreanischen Büchern ist der einheimischen Bestsellerliste ähnlich. Besonders viele Bestellungen gab es für Lehrbücher für die koreanische Sprache. Dies wird damit analysiert, dass die große weltweite Beliebtheit der K-Pop-Band BTS und der koreanischen Kulturprodukte wie des Films ´Parasite´ und der Netflix-Serie ´Squid Game´ zu einem größeren Interesse der Weltbürger an der koreanischen Sprache geführt hat.





Der südkoreanische Autohersteller Kia Motors schreibt seit Jahresbeginn weiter Erfolgszahlen. Kia Motors gehört seit 1998 zur Hyundai Motor Group und ist als eine Tochtermarke der Hyundai-Autosparte bekannt. Die Tochtermarke hat aber im Pkw-Verkaufsvolumen sowie im vergangenen Jahr auch in den ersten zwei Monaten dieses Jahres die Leitmarke Hyundai vom ersten Platz verdrängt. Nach Angaben des Datenforschungsinstituts CarIsYou hat Kia Motors im Januar und Februar dieses Jahres im PKW-Verkauf vor Hyundai die höchste Verkaufszahl erzielt. Kia hat insgesamt 70.270 PKWs abgesetzt und damit Hyundai mit einer Verkaufszahl von 59.211 auf den zweiten Platz verdrängt. Auch im vergangenen Jahr hat Kia mit einer Verkaufszahl von 472.701 vor Hyundai mit 433.774 Einheiten seit 2017 nach vier Jahren den ersten Platz eingenommen. Für die gute Verkaufszahl von Kia spielte vor allem die SUV-Sparte von Kia eine entscheidende Rolle. Die große Beliebtheit der 2020 auf den Markt gekommenen vierten Generation der Modelle Carnival und Sorento führte zur Absatzsteigerung. Auch in der Sparte Limousine war der K8 von Kia beliebter als der Grandeur von Hyundai. Das meistverkaufte Fahrzeug im vergangenen Jahr war die Hyundai-Limousine Grandeur. Aber der Großraum-Van Kia Carnival nahm in der Verkaufszahl Rang zwei und der Kia-SUV Sorento Rang vier ein, so dass Kia in der gesamten Verkaufszahl Hyundai übertreffen konnte. Der Kia-SUV Sorento erzielte auch im vergangenen Monat die höchste Verkaufszahl und verdrängte den Konkurrenten Santa Fe des Mutterkonzerns Hyundai auf dem Markt für Mittelklasse-SUV auf den zweiten Platz.