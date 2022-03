Zum Date in die Szeneviertel Seouls - (1) Das Viertel Mangwon-dong

ⓒ Getty Images Bank

Dieses Wochenende planen wir ein Date! Welche Orte suchen die jungen Menschen von Seoul heutzutage gerne auf? Seit ein paar Jahren zieht zum Beispiel das Viertel Mangwon-dong viele junge Leute an, das nicht weit weg von der Hongik University liegt. Das Herzstück des Viertels ist leicht mit der U-Bahn zu erreichen. Vom Ausgang 2 der U-Bahnstation Mangwon der Linie 6 biegt man gleich in die Straße auf der rechten Seite ein und findet sich knapp 10 Minuten später am Eingang des Mangwon-Marktes wieder. Und von hier aus führen die vielen kleinen Gassen weit ins Viertel hinein. An jeder Ecke gibt es dort Speiselokale, hübsche Cafés, kleine Läden für Schreibwaren und Spielzeug sowie kleine private Buchhandlungen zu entdecken.