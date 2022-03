ⓒ KBS

Zahlreiche junge Musiker der traditionellen koreanischen Musik in Südkorea versuchen, verschiedene Stile zu vermischen. So bringen sie etwa den epischen Gesang des Pansori mit moderner Popmusik zusammen. Sie arbeiten dabei auch mit Tanzgruppen, Volksliedsängern oder Rap- und Jazzinterpreten zusammen. Während sie die traditionelle Musik bewahren wollen, versuchen sie, eine Musik zu schaffen, die die aktuellen Trends widerspiegelt. Wie hat sich die traditionelle Musik in Nordkorea entwickelt? Dazu sagt Jeon Young-seon vom Institut für Geisteswisschenschaften und Vereinigung an der südkoreanischen Konkuk-Universität:





Was Südkorea traditionelle Musik nennt, wird von Nordkorea als nationale Musik beschrieben, die die traditionelle Musik und die revolutionäre Musik umfasst. Doch wird in Nordkorea die Musik der Joseon-Dynasty eigentlich nur selten gespielt. Es ist die revolutionäre Musik, die Nordkoreas moderne Musik repräsentiert. Während Südkorea versucht hat, die traditionelle Musik so zu erhalten, wie sie eben ist, wählt Nordkorea traditionelle Elemente, die dem Land heutzutage als nützlich erscheinen. Mit anderen Worten, Süd- und Nordkorea interpretieren Tradition unterschiedlich. Südkoreanische Interpreten der traditionellen Musik erweitern das Spektrum durch die Vermischung der Musikstile, indem sie verschiedene andere Genres verwenden. Das gibt es so in Nordkorea nicht.





Nordkorea hat die traditionelle Musik zu dem Zweck neu interpretiert, um das Regime zu unterstützen. Das heißt, das Land akzeptiert traditionelle Musik im Namen der nationalen Musik nur im Rahmen des Sozialismus:

Traditionelle koreanische Musik umfasst verschiedene Genres, darunter Hofmusik, die buddhistische Musik, schamanistische Ritualmusik, Volksmusik und Bauernmusik. Nordkorea wählt unter ihnen die Musik aus, die von der allgemeinen Öffentlichkeit konsumiert wird. Es sagt, dass die religiöse Volksmusik Seungmu und die alte Hofmusik nicht hiflreich für das gesunde Gedankengut der Bevölkerung ist, und dass sie Teil einer Kultur für die aristokratische Klasse ist. Es filtert die traditionelle Musik auf der Grundlage sozialistischer Standards aus.





Nordkorea begann Mitte der 1950er Jahre damit, also nach dem Ende des Korea-Kriegs, die Musikinstrumente zu modernisieren. Es veränderte alte Instrumente, die nur in der Literatur beschrieben werden, und modernisierte die wiederhergestellten Instrumente. Der Zweck war, traditionelle Instrumente mit westlichen zu verschmelzen und “moderne” Musik aufzuführen:





In Nordkorea sind Instrumente für moderne Musik gedacht. Deshalb veränderte das Land die Instrumente. So ist das traditionelle koreanische Saiteninstrument Haegeum in verschiedenen Typen unterteilt, während den Blasinstrumenten mehr Löcher hinzugefügt wurden. Einige wurden mit Tasten versehen, so dass die Tonart geändert werden kann. Das Haegeum wird vertikal auf dem Knie des Spielers gehalten, doch das vereänderte Haegeum wird zwischen die Beine gelegt und mit einem Bogen gespielt, sodass es noch mehr Klänge produzieren kann. Auch kreierte Nordkorea eine Reihe von neuen Saiteninstrumenten. Nordkorea glaubt, dass sich die Kultur- und Kunsttrends mit der Zeit verändern. Um die Veränderungen zu zeigen, hat es neue Musikinstrumente zu verschiedenen Zeiten erfunden und fügte einige traditionelle Elemente hinzu.





Instrumente, die von der orchestralen Musik in Nordkorea benutzt werden, umfassen vier verschiedene Arten des Haegeum, andere Saiteninstrumente wie das Oknyugeum und das Kayageum, sowie eine große Querflöte, die Daegeum heißt, und hohe und tiefe Töne produziert. Auch werden eine kleine Flöte, die Danso genannt wird, sowie eine koreanische Trommel in Form eines Stundenglases verwendet. Unter den Zupfinstrumenten wurde das Gayageum so verändert, dass es Nordkoreas repräsentatives Saiteninstrument wurde. Nach dem Veränderungsprojekt benutzte Nordkorea traditionelle neben westlichen Instsrumenten im sogenannten kombinierten Orchester:





Das kombinierte Orchester umfasst modernisierte traditionelle Instrumente, die Klänge produzieren, die zur modernen Musik passen. Wenn alles kombiniert wurde, gab es die gleiche Zahl an traditionellen wie an westlichen Instrumenten. Bei zehn Violinen wurden beispielsweise auch zehn traditionelle Instrumente gespielt, die einer Violine ähneln. Bei einer teilweisen Kombination war die Verteilung ein bisschen anders. Das kombinierte Orchester spielte moderne Musik, die Nordkoreas Nationalcharakter spiegeln sollte.





Auch veränderte Nordkorea die Singmethoden. Die Vokalisierungsmethoden werden in einen nationalen Stil, oder Juche-Stil, für die traditionellen Volkslieder und einen westlichen Stil unterteilt. Die Juche-Doktrin steht für die Eigenständigkeit des Landes. Um den Juche-Singstil zu entwickeln, der eine weiche, aber klare Stimme haben soll, wurden einige Elemente eines modernen Vokalstils ergänzt:





Nordkorea systematisiert bestimmte Techniken und lehrt sie als standardisierte Methoden. Zum Beispiel wählte Nordkorea eine Singmethode des Volkslieds, das aus einer bestimmten Region einschließlich westlicher Regionen kommt, und modifizierte die Methode in einer Weise, die gut zur modernen Musik passt. Nordkoreanische Lieder, die in diesem Stil aufgeführt werden, hören sich wie eine Mischung aus Vokalmusik und Volkslied an. Nordkorea nennt sie die Singmethode im Juche-Stil, die den physischen Besonderheiten der Koreaner entspricht.





Nordkorea sagt, dass seine nationale Vokalmusik in der Volksmusik wurzelt. Das ist auch der Grund, warum es alte Hofmusik missachtet, aber einen großen Wert in der Volksmusik für die normalen Bürger sieht. Der frühere Staatschef Kim Il-sung sagte einmal, die wahre Kunst für die Menschen, die durch Arbeit entstehe, sollte korrekt ihr sinnvolles Leben widerspiegeln. Im Einklang mit dieser Vorgabe wurden die Liedtexte so geändert, dass sie der sozialistischen Ideologie entsprechen:





Nordkorea unternahm ein großes Projekt zur Sammlung und Aufnahme von Volksliedern, durch das die “Sammlung von 1000 Volksliedern” veröffentlicht wurde. Einige Lieder wurden nötigenfalls dafür modernisiert und von jungen Sängern vorgetragen. Die Vokalstile wie auch die Liedtexte wurden so angepasst, dass sie das zeitgenössische Leben der Menschen reflektieren. Phrasen wie “danke unserem freundlichen General” und “das ist Sozialismus” lassen sich in einigen der Texte finden.





Pansori ist ein unverwechselbares koreanisches Genre der musikalischen Erzählung. Es zeichnet sich durch den ausdrucksstarken Vortrag, beschreibende Rede und Gesten aus, die von einem Trommler begleitet werden. Es ist Teil der UNESCO-Liste für das immaterielle Kulturerbe. Nordkorea wies Pansori zurück und verbreitete es nicht, weil es glaubte, es spiegle die Gefühle von Adligen und der herrschenden Klasse wider:





Pansori war in der Tat eine populäre Kunstform, bei der raue, aber ehrliche Stimmen der Menschen zum Ausdruck gebracht wurden. Als es immer mehr Pansori-Sänger gab, wurde das Genre Teil der Kultur der Oberschicht, und die Texte sprachen die Adligen an. Pansori erwies sich als weniger effektiv als Volkslieder, um die harte Realität der gewöhnlichen Menschen zum Ausdruck zu bringen. Die Pansori-Interpreten sangen mit einer heiseren Stimme, und es war schwierig, diesen Gesangsstil zu erlernen. Nordkorea betonte, dass Pansori für seine Musik nicht angemessen ist, die eine helle und optimistische Zukunft aufzeigen sollte. Ohne politische Unterstützung verschwand das Genre.





Doch gab es in Nordkorea ähnliche Aufführungen in der Form des Gageuk, das als einzigartige nordkoreanische Kunstform gilt. Gageuk lässt sich grob als musikalisches Drama oder Oper übersetzen. Nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft 1945 wurde Gageuk als Revolutionsoper neu entwickelt. Es ist eine zusammengesetzte Form aus Musik, Tanz und theatralischer Aufführung, die den anti-japanischen Kampf und den Klassenkampf als Themen hat. Das erste Beispiel ist die Revolutionsoper Pibada, oder auf Englisch Blutmeer, die 1971 erstmals unter Anweisung des früheren Machthabers Kim Jong-il produziert wurde. Sie spielt in den späten 1920er und Anfang der 30er Jahre. Die Geschichte dreht sich um eine Frau, die unter der japanischen Kolonialherrschaft leidet, und soll die Unvermeidlichkeit der Revolution betonen. Die Revolutionsoper wurde zu der Zeit als “Pibada-Stil”-Oper bezeichnet. Sie betonte eher den Umfang der Aufführung als den künstlerischen Wert und diente der Propaganda. Mehr als 200 Schauspieler und Schauspielerinnen erschienen auf der Bühne, um Musik aufzuführen und Gruppentänze zu zeigen:





In den Anfangsjahren des nordkoreanischen Regimes wurde dessen Kultur und Kunst stark von der Sowjetunion beeinflusst. Doch im Rahmen von Juche begann Nordkorea damit, seine eigene Kultur und Kunst zu entwickeln. Nordkorea hoffte, etwas Großes schaffen zu können, und das Ergebnis war Pibada. Danach forderte Nordkorea, dass alle Kunstformen, die Massengymnastik-Show, Musik und Tanz eingeschlossen, dem Pibada-Stil folgen sollten. In der Aufführung im Pibada-Stil wird ein Chor, Bangchang genannt, auf beiden Seiten außerhalb der Bühne aufgestellt. Die Hintergrundlieder werden vom Bangchang gesungen, während die Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne agieren. Nordkorea zeigte einen dreidimensionalen Bühnenaufbau.





Nordkorea entwickelte klassische Erzählungen zu Aufführungen in der Form der Revolutionsoper. Es nannte sie jedoch “Nationaloper”. Die repräsentativste Nationaloper ist die Die Erzählung von Chunhyang, die auf Anweisung Kim Jong-ils im Dezember 1988 im Mansudae-Theater der Kunst Premiere feierte:





Während Südkorea den Machtmissbrauch oder eine Liebesgeschichte in der Erzählung von Chunhyang zeigt, richtete Nordkorea in allen klassischen Erzählungen den Fokus auf den Klassenkampf. In der Neuinterpretatioin der Erzählung von Chunhyang geht es um den bitteren Konflikt zwischen Adligen und Gewöhnlichen, zwischen der Ausbeuterklasse und der ausgebeuteten Schicht. Auch die unterstützenden Rollen in der Erzählung werden als moralische und gesunde Menschen beschrieben, die die Früchte der sozialistischen Revolution würdigen. Das unterscheidet sich stark von der südkoreanischen Sicht der gleichen Rollen.





Süd- und Nordkorea haben in den vergangenen sieben Jahrzehnten seit der Teilung die traditionelle Musik in völlig verschiedener Weise übernommen. Die Musik hatte die gleichen Ursprünge, doch erscheint die traditionelle Musik in Nordkorea den Südkoreanern heute als ungewöhnlich. Es ist legitim, diese Musik so zu entwickeln, dass sie auf die Veränderungen der Zeit eingeht. Doch sollte traditionelle Musik auch angemessen bewahrt werden, soweit sie das kulturelle Erbe bereichert.