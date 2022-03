Waldbrände an der Ostküste verursachen Schäden ungekannten Ausmaßes

ⓒYONHAP News

Der verheerende Waldbrand an der Ostküste Südkoreas hat offenbar die bisher schwersten Schäden hinterlassen.

Der Waldbrand nahm am 4. März in Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang seinen Ausgang. Nördlich von Uljin befinden sich die Städte Samcheok, Donghae und Gangneung. Diese Gebiete erstrecken sich entlang des Gebirgszugs Baekdu-Daegan, der im Westen dicht bewaldet ist und zum Osten hin an die Ostküste angrenzt.

Das Feuer hatte sich wegen der Winterdürre und starken Winds rasend schnell ausgebreitet. Die Flammen hatten schnell von der Provinz Nord-Gyeongsang auf die Provinz Gangwon übergegriffen. Die Provinz Nord-Gyeongsang hatte in diesem Winter besonders unter Trockenheit zu leiden. Im Januar und Februar hatte es im Durchschnitt nur jeweils 2,5 mm und 3 mm geregnet. In der gewöhnlich schneereichen Ostküstengegend der Provinz Gangwon hatte es dieses Jahr kaum geschneit. Ein weiterer Grund, warum sich das Feuer so schnell ausbreiten konnte, war der dichte Pinienbestand in südkoreanischen Wäldern. Das Harz der Pinien ist leicht entzündlich brennt stark.

Mehr als 7.000 Einsatzkräfte und 104 Helikopter sowie über 600 Feuerwehrwagen wurden mobilisiert, um das Feuer zu löschen. Da sich Brände an mehreren Orten gleichzeitig ereigneten, hatten die Einsatzkräfte jedoch größte Mühe, die Flammen zurückzudrängen.

Die Zentrale für Katastrophenschutz geht von einem Schaden von nie dagewesenem Ausmaß aus. Schätzungsweise über 22.000 Hektar Wald brannten ab. Etwa 350 Menschen verloren ihre Bleibe.

Präsident Moon Jae-in bestimmte am 6. März Uljin und Samcheok und zwei Tage später Gangneung und Donghae zu Sonderkatastrophengebieten. Damit übernimmt die Staatskasse einen Teil der Wiederaufbaukosten für private und öffentliche Einrichtungen. Einwohner können Zuschüsse zum Lebensunterhalt erhalten und von vergünstigten öffentlichen Gebühren profitieren.

Die betroffenen Gebiete waren schon in der Vergangenheit häufig von schweren Waldbränden heimgesucht worden. In letzter Zeit wurden die Waldbrände infolge des Klimawandels aber häufiger. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass unter umfassender Berücksichtigung dieser Faktoren grundlegende Maßnahmen getroffen werden müssten.