Corona-Pandemie und Immobilienpreise wichtige Aufgaben für kommende Regierung

ⓒYONHAP News

Im Wirtschaftsbereich stellen die Corona-Pandemie, steigende Immobilienpreise und der Inflationsdruck den neu gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol vor große Herausforderungen.

Der Krieg in der Ukraine treibt die Preise für Öl und Getreide in die Höhe. Die heimische Industrie bekommt die Folgen von Lieferengpässen bereits zu spüren. Als Folge des Krieges in der Ukraine wird mit einer sinkenden Wirtschaftsleistung und weiter steigenden Preisen gerechnet. Die dringendste Aufgabe der künftigen Regierung wird es sein, dem Risiko einer drohenden Stagflation entgegenzuwirken.

Die teuren Wohnungspreise sind ein wichtiger Grund für die verschlechterten Lebensverhältnisse der Bürger. In diesem Bereich müssten daher so schnell wie möglich sichtbare Ergebnisse erzielt werden. Yoon führte die Verteuerung von Wohnimmobilien auf eine übermäßige Verknappung des Angebots zurück und versprach den Bau von mindestens 2,5 Millionen Wohnungen in den kommenden fünf Jahren. Zudem seien steuerliche Änderungen auf diesem Gebiet angedacht, zum Beispiel sollen die Grundsteuer und die Immobilienerwerbssteuer gesenkt werden.

Im Energiebereich schwebt Yoon eine ausgewogene Entwicklung von erneuerbaren Energien und Atomkraft vor. Demnach könnte der Bau von neuen Atomkraftwerken doch wieder möglich werden.

Weil in der Gesellschaft grundlegende Fragen sehr kontrovers diskutiert werden und die Fronten oftmals verhärtet sind, erfordert es viel Geschick des künftigen Staatsoberhaupts, alle Bürgerinnen und Bürger von den anstehenden schwierigen Entscheidungen zu überzeugen.