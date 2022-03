Sperrige Angelegenheiten

ⓒ YONHAP News

In unserer kleinen Sendung haben wir bereits mehrfach über Hausmüll, Plastikmüll und Recycling gesprochen. Was aber soll man mit großen, sperrigen Gegenständen machen, zum Beispiel wenn sie kaputt gehen oder bei einem Umzug? Eine verbreitete Strategie, sicherlich nicht die beste, haben wir auch mehrfach angewendet: kaputte Gegenstände bis zum nächsten Umzug irgendwo aufbewahren, wo sie nicht im Weg stehen, und einfach in der alten Wohnung zurücklassen bzw. den Umzugsleuten genau sagen, was sie stehen lassen sollen. Einmal meinten die Umzugsleute, sie könnten das Material gebrauchen und nahmen die alten Regale selbst mit. Ein andermal meinte die „alte“ Vermieterin, das wäre möglich, aber nur gegen 100.000 Won Gebühr. Tja, selbst reingelegt. Gibt es keine elegantere Lösung? Suchen wir heute eine!