StayC beliebt mit „Young Luv Com”

Die koreanische Girlgroup StayC hat am 21. Februar ihr zweites Minialbum mit dem Titel „Young Luv Com“ herausgegeben. Wenn man sich das Lied „Run2U“ aus dem neuen Album anhört, ist man gleich gefesselt von Synth-Base und den tollen, schnellen Sounds. Im Lied wird gesungen, dass man für seine Liebe abgesehen von Anderen alles tun will, seine Gefühle einfach zum Ausdruck bringen will.

In der Melodie, im Liedtext und auch im Musikvideo kann man erkennen, dass sich StayC geändert bzw. weiterentwickelt haben. Präsentierten sie sich noch als Newcomer in den vorherigen Werken, so kann man sehen, dass sie sich an die Musikwelt und an den Sängerberuf gewöhnt haben.