Epik High wurden auf Leinwänden in New York und LA abgebildet

Die koreanische Gruppe Epik High hat am 14. Februar ihr zehntes reguläres Album auf den Markt gebracht. Die Beliebtheit der Band konnte man schnell erkennen. Denn Spotify und You Tube haben anlässlich der Herausgabe des neues Albums das Titelbild des Albums auf großen Leinwänden auf dem Times Square in New York und dann noch in Los Angeles spielen lassen. Die beiden Medien haben also anerkannt, dass es sich um ein gutes Album handelt.

Bereits mit dem ersten Teil des zehnten regulären Albums war sie im Januar letzten Jahres auf dem Times Square vertreten.

Epik High hat ihre Nordamerika-Tour am 1. März in Seattle begonnen. Im April wird sie dann am Coachella Musikfestival teilnehmen.