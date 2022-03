Billlie kommt auf Platz eins von US-iTunes

ⓒ MYSTIC STORY

Die Girlgroup Billlie debütierte erst im November letzten Jahres, ist aber schon mit dem zweiten Minialbum auf Platz eins der US-iTunes Top Album Charts gekommen.

Nach dem Stand des 24. Februar kam das zweite Minialbum „The Collective Soul and Unconscious: Chapter One”, das am 23. Februar veröffentlicht wurde, auf den Spitzenplatz der Top Album Charts in den USA, der Türkei und Belgien.

Das Lied „GingaMingaYo“ aus dem Album ist ebenfalls beliebt. Es steht auf der Nummer eins der iTunes Top Single Charts in fünf verschiedenen Regionen.

„GingaMingaYo“ ist ein Electronik-Pop-Song und im Lied werden die vielen Fragen und Gefühle beim Erwachsenwerden behandelt. Besonders beliebt ist die Choreographie des Liedes, denn sie wurde von der berühmten Choreographin Lia Kim konzipiert.