Stray Kids wollen zweite Welttournee veranstalten

Die koreanische Boygroup Stray Kids will ab April ihre zweite Welttournee veranstalten. Dies gab die JYP Entertainment am 7. März bekannt. Auf der offiziellen SNS-Seite wurde das neue Lied „MANIAC“ vorgestellt und eine zweite Konzerttour angekündigt.

Anfangen soll die Tour in Seoul am 30. April und am 1. Mai. Dann geht es weiter nach Japan, wo sie zehn Städte besuchen und insgesamt 15 mal auf die Bühne treten wollen.

Das Konzert wird erstmals nach zwei Jahren und fünf Monaten wieder ein Offline-Konzert sein. Das letzte Mal standen sie in Seoul auf der Bühne. Aber in der Zwischenzeit haben sich die Jungs zu K-Pop-Stars der vierten Generation entwickelt und wollen nun dieses Mal ihren globalen Fans neue Seiten von sich zeigen.

Stray Kids debütierten im März 2018. Das erste reguläre Album von 2020 wurde ein Riesenhit. Besonders das Lied „Gods Menu“ wurde ein internationaler Hit. Mit „Thunderous“ aus dem zweiten regulären Album bewiesen sie, dass sie ihre Werke auch selbst produzieren können. Sie erhielten im letzten Jahr viele Preise bei Music Awards.