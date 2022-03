Spotify startet K-Pop Plugship-Playlist K-Pop ON!

ⓒ YONHAP News

Die globale Streamingseite Spotify hat nun der Plugship-Playlist K-Pop Daebak einen neuen Namen gegeben: K-Pop ON! Das Wort ON ist ein koreanisches Wort für die Zahl 100. Auch hat es die gleiche Aussprache wie On von „Turn on“, also anmachen. Diese Liste soll bedeuten, dass der K-Pop global gehört werden soll.

K-Pop Daebak gehört bereits bei Spotify seit 2014 zu den wichtigsten Plugship Playlists. Bislang gibt es über 3,5 Millionen Follower.

Spotify hat außerdem noch einige Zahlen veröffentlicht. Lieder von Blackpink und BTS wurden demnach seit 2014 am meisten bei Spotify gestreamt. Besonders erreichte der Song „Ddu-du Ddu-du“ von Blackpink und „Fancy“ von Twice die meisten Aufrufe.

Seit 2018 stieg die Aufrufzahl allein in den USA um 107%, global um 230%.