Seo Tae ji feiert 30. Bühnenjubiläum

ⓒ YONHAP News

Der Sänger Seo Tae Ji feiert in diesem Jahr sein 30. Bühnenjubiläum. Am 23. März 1992 hat er mit zwei weiteren Mitgliedern die Gruppe Seo Tae Ji and Boys debütiert. Das Lied „Ich weiß es“ hat damals für mächtig Wirbel gesorgt und die koreanische Musikwelt auf den Kopf gestellt. Alle weiteren Werke, die er und seine Gruppe veröffentlichten, sorgten weiter für Schlagzeilen. Er hat also den Grundstein für den K-Pop gelegt.

Musikvertreter meinen, dass er ein “Game Changer” gewesen sei. Noch vor 30 Jahren waren hauptsächlich Balladen beliebt. Aber mit seinem Debütsong wurden Tanz und schnelle Songs beliebt. Außerdem dachte man damals noch, dass die koreanische Sprache für Rap nicht geeignet sei. Aber Seo hat dieses Vorurteil eindrucksvoll widerlegt.

Die Botschaften, die die Lieder von Seo Tae Ji enthielten, haben auf die koreanische Gesellschaft Einfluss ausgeübt. Man kann sagen, dass er die damalige Kultur geprägt hat. Beim Konzert anlässlich seines 25. Bühnenjubiläums traten auch BTS auf. Seo sagte ihnen, dass nun die Zeit von BTS gekommen sei. Auch wenn Seo nun bereitwillig die neue Generation ans Steuer lässt, bleibt festzuhalten, dass er eine Generation lang den K-Pop gestützt hat.