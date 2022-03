BTS-Mitglieder in verschiedenen Bereichen erfolgreich aktiv

ⓒ Big Hit Music

Die einzelnen Mitglieder von BTS sind in verschiedenen Bereichen höchst beliebt und erfolgreich aktiv.

Das Lied „Christmas Tree“ vom Mitglied V wurde bei Spotify über 65 Millionen mal gestreamt und das in kürzester Zeit. Es ist für einen K-Pop-Solokünstler sowie OST-Song von einem Solosänger das erste Mal, in so kurzer Zeit diese Marke erreicht zu haben. Das Lied wurde schon vor zehn Wochen veröffentlicht, aber erfreut sich immer noch größter Beliebtheit.

Das Mitglied Jungkook war von allen Sängerin auf YouTube Korea am gefragtesten. Das US-amerikanische Entertainmentmedium All K-Pop gab bekannt, dass von allen K-Pop-Idolsängern nach Jungkook am häufigsten bei YouTube gesucht wurde. Aber eigentlich nicht nur in Korea, sondern auch in den USA. Die Netzbürger tippten seinen Namen bei Google USA im letzten Jahr am häufigsten ein und wollten mehr über diesen Sänger erfahren.

Zwei Solosongs von Jimin wurden von US-RIAA, also dem Verband Rekord Industrie Assoziation, ausgezeichnet. Es bedeutet, dass seine Werke über 500.000 Mal verkauft wurden. Diese zwei Werke sind „Serendipity“ und „Lie“. Aber auch das Lied „Filter“ von Jimin ist beliebt.