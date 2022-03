Zum Date in die Szeneviertel Seouls (2): Das Viertel Seongsu-dong

ⓒ YONHAP News

Dieses Wochenende fahren wir mit der U-Bahnlinie 2 und zwar ins Viertel Seongsu-dong im mittleren Osten von Seoul. Während man in Mangwon-dong hier und da alte Wohnviertel entdecken kann, sind in Seongsu-dong Spuren einer industriellen Nutzung noch deutlich zu erkennen. Denn mit der Industrialisierung siedelten sich in den 1960-70ern viele Fabriken und kommerzielle Einrichtungen hier an. An diese Zeit erinnern noch heute die vielen roten Backsteinhäuser. In den 1990ern hatten sich etwa 70 Prozent aller Schuster und Schuhfabriken Südkoreas hier niedergelassen.

Bei jungen Leuten besonders beliebt ist das Viertel aufgrund der vielen Cafés, kleinen Galerien und Werkstätten von Kunsthandwerkern. Auch die Deko- und Schreibwarenläden werden gerne besucht. Dass die Läden in alte Fabrikgebäude gezogen sind, macht den besonderen Reiz des Viertels aus.