Südkorea geht bei Winter-Paralympics leer aus

Die Winter-Paralympics in Peking sind für Südkorea erstmals nach acht Jahren ohne Medaille zu Ende gegangen. Das Ziel, mindestens zwei Bronzemedaillen zu gewinnen und in der Nationenwertung unter die Top 25 zu kommen, wurde damit verfehlt.





An den Paralympics hatten aus Südkorea 31 Athleten teilgenommen. Shin Eui-hyun, der in der Sportart Para Ski Nordisch an den Start ging, nahm an drei Wettbewerben der Disziplin Biathlon und drei Wettbewerben im Langlauf teil und absolvierte insgesamt eine Strecke von 57,7 Km. Dem Paralympics-Sieger von PyeongChang gelang es zwar nicht, seinen Titel zu verteidigen, er meisterte jedoch mit starkem Willen und Kampfgeist das zweite Mal die volle Distanz.





Im Para Ski Alpin nahm Han Sang-min an allen fünf Disziplinen Abfahrt, Super-G, Super-Kombination, Slalom und Riesenslalom, teil. Han Sang-min gewann 2002 in Salt Lake City als erster Südkoreaner eine Medaille bei Paralympics.





Die südkoreanische Para-Eishockey-Mannschaft, die vor vier Jahren in PyeongChang die Bronzemedaille gewonnen hatte, verpasste in Peking knapp das Podest. Das Nationalteam belegte den vierten Platz.





Hoffnung für die Zukunft macht das gute Abschneiden des Nachwuchses. Die 19-jährige Choi Sara belegte im Para Ski Alpin in der Disziplin Riesenslalom sehbehindert Platz elf und im Slalom sehbehindert Platz zehn. Choi sagte, dass sie bei den nächsten Wettbewerben in vier Jahren in Mailand und Cortina d’Ampezzo unbedingt eine Medaille gewinnen wolle.





Auch von Snowboarder Lee Je-hyeok, ebenfalls ein Debütant bei den Paralympics wird erwartet, dass er bis zu den Wettbewerben in Italien seine Leistungen steigern kann.





Das südkoreanische Rollstuhl-Curlingteam erreichte bei den ersten Paralympics den sechsten Platz von elf Mannschaften.





Die große Schwäche des koreanischen Behindertensports, dass es einfach zu wenig Sportler gibt und diese im vergleichsweise hohen Alter sind, wurde auch bei den Paralympics in Peking wieder offenkundig. Das durchschnittliche Alter der südkoreanischen Teilnehmer betrug 37,8 Jahre.

In Peking hatte aus 46 Ländern die bisher größte Zahl an Sportlerinnen teilgenommen. Von den über 560 Athleten waren 138 Frauen. Aus Südkorea waren jedoch nur zwei Frauen vertreten, Choi Sara im Ski Alpin und Paek Hye-jin in der Rollstuhlcurling-Mannschaft.





Die Notwendigkeit einer Erweiterung der Basis des Behindertensports wurde schon vor längerer Zeit angesprochen. Auch der Nachwuchs müsste stärker gefördert werden.





Der Präsident des südkoreanischen Paralympischen Komitees Chung Jin-wan kündigte im Anschluss an die Spiele bei einer Pressekonferenz Maßnahmen an. Das System für die Förderung von jungen Sportlern und des Nachwuchses solle umgestellt werden. Ab 2023 würden außerdem neue Trainingsmethoden, die gemeinsam mit dem Institut für Sportpolitik und Wissenschaft erarbeitet wurden, angewendet.