China verhängt Lockdown über Shenzhen mit 17 Millionen Einwohnern

ⓒ YONHAP News

In der südchinesischen Metropole Shenzhen mit ihren 17 Millionen Einwohnern wurde am vergangenen Sonntag wegen steigender Coronazahlen eine Ausgangssperre verhängt. Es ist das erste Mal, dass in einer der vier größten Städte Chinas wie Peking, Schanghai, Guangzhou und Shenzhen wegen der Corona-Pandemie ein Lockdown verhängt worden ist.





Die Regierung der 17-Millionen-Metropole teilte am Sonntag mit, dass sie sich für einen Lockdown entschieden habe, um die Gefahr der Ausbreitung der Infektionskrankheit wirkungsvoll unter Kontrolle zu bringen und das Leben und die Gesundheit der Einwohner zu schützen. Laut der Nationalen Gesundheitskommission der Volksrepublik China NHC wurden in Shenzhen am Vortag insgesamt 66 Neuinfektionen gemeldet. Damit sollen sich die Bewohner drei Corona-Tests unterziehen und zuhause bleiben.





Die Produktion von Waren aller Art mit Ausnahme der Bereiche wie Wasser, Strom, Treibstoff, Gas, Telekommunikation und Lebensmittel soll eingestellt werden. Alle Geschäfte mit Ausnahme von Supermärkten, Apotheken und medizinischen Einrichtungen sollen schließen, und Speiselokale sollen lediglich für den Lieferservice geöffnet sein. Der Betrieb von allen öffentlichen Verkehrsmitteln wird eingestellt, und die Bewohner dürfen die Stadt nicht verlassen. Der diesmalige Lockdown gilt vom 14. bis zum 20. März.





In der Stadt Shenzhen wurde 1980 unter Deng Xiaoping die erste Sonderwirtschaftszone Chinas eingerichtet, und sie schuf die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas. Dort haben viele IT-Unternehmen wie Huawei und Tencent ihren Sitz. Deshalb wird die Stadt auch als Silicon Valley Chinas bezeichnet.