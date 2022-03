Jakarta will bis 2030 alle Busse durch E-Busse ersetzen

ⓒ YONHAP News

Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens und die für Staus und Luftverschmutzung berüchtigte größte Stadt Südostasiens, beschloss, bis 2030 alle in der Stadt fahrenden Busse durch E-Busse zu ersetzen. Laut der offiziellen Nachrichtenagentur der indonesischen Regierung Antara News gab der Gouverneur der Stadt Anies Baswedan am 12. März über den YouTube-Kanal der Stadt diesen Plan bekannt.





Die Stadt habe zwei Probleme, und zwar die Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Durch die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs wolle die Stadt beide Probleme in den Griff bekommen. Bis 2030 sollen alle Busse durch E-Busse ersetzt werden. Dadurch soll die Luftverschmutzung reduziert und die Nutzung des öffentlichen Verkehrs erweitert werden.





Zuvor hatte der Gouverneur am 8. März den Plan bekannt gegeben, die Zahl der in Jakarta gegenwärtig eingesetzten 30 E-Busse in diesem Jahr auf 100 zu erhöhen. In Jakarta mit seinen 10 Millionen Einwohnern dienen wegen des schlecht ausgebauten öffentlichen Verkehrs Motorräder als das Hauptverkehrsmittel. Mit Stand von 2019 sind in Jakarta 15 Millionen Autos und 112 Millionen Motorräder in Betrieb.





Die indonesische Regierung ergriff im Juni des vergangenen Jahres die Maßnahme, ab 2040 lediglich elektrische Motorräder und ab 2050 lediglich Elektroautos zu verkaufen. Indonesien ist einer der größten Produzenten von Batterierohstoffen für die Elektromobilität, und zwar Nickel, Kobalt und Mangan. Daher träumt das Land davon, in Verbindung mit der Politik für die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen ein Drehkreuz der Elektroauto-Industrie zu werden. Die indonesische Regierung erklärte zudem im vergangenen Jahr, keine neuen Kohlekraftwerke mehr zu bauen.