“Spring Day” von BTS ist repräsentatives und beliebtes Frühlingslied Südkoreas 

ⓒ Big Hit Music

Eine Untersuchung ergab, dass das Lied “Spring Day” von BTS ein repräsentatives Frühlingslied Südkoreas ist.

Der größte einheimische Musik-Streaming-Dienst Melon hat die Charts in den Frühlingsmonaten März bis Mai in den letzten fünf Jahren analysiert. Danach war der Song “Spring Day” von 2017 bis vergangenes Jahr fünf Jahre in Folge in den Frühlingsmonaten unter die Top 100 gekommen.

Melon erklärte, der Song sei ein repräsentativer K-Pop-Steadyseller, der seit seiner Veröffentlichung im Februar 2017 unter den Top 100 vertreten ist. Jedes Jahr nehme der Song im Frühling höhere Plätze in den Charts ein, und falle dann in anderen Jahreszeiten zurück.

Vor dem Lied von BTS war das Lied “Cherry Blossom Ending” der Band Busker Busker ein Pronomen für Frühlingslieder. Das Lied rangierte zuletzt im April 2020 auf Platz 60 und kam im vergangenen Frühling nicht mehr unter die Top 100.