Koreanischer Film “In Our Prime” führt sechsten Tag in Folge die Kinocharts an 

Der südkoreanische Film “In Our Prime”, der am 9. März seinen Kinostart gefeiert hatte, rangiert mit Stand 15. März sechs Tage in Folge an der Spitze der koreanischen Kinocharts.

Nach den Daten des Filmkomitees vom 15. März ist der Film am Vortag von 14.649 Personen angesehen worden und führte damit die Kinocharts an. Die bisherige gesamte Zuschauerzahl liegt bei 260.869. An zweiter Stelle steht der US-Film “The Batman”. Am 14. März wurde er von 11.076 Kinogängern gesehen. Seit seiner Premiere in Südkorea am 1. März 2022 ist der Film von 740.897 Zuschauern gesehen worden.

Im Film “In Our Prime” des Regisseurs Park Dong-hoon spielt Choi Min-sik, der für seine Rolle im Film “Oldboy” des Regisseurs Park Chan-wook auch international bekannt ist, die Hauptrolle. Er verkörpert darin ein Mathematik-Genie, das auf der Suche nach Wissenschaftsfreiheit aus Nordkorea in den Süden geflüchtet ist und in einer angesehenen privaten Oberschule in Südkorea als Nachtwächter arbeitet. Er lernt in der Schule einen Schüler kennen, der die Mathematik aufgegeben hat. Der Schüler bittet den Nachtwächter, ihm Mathematik beizubringen. Die Freundschaft der beiden ist aber nach einem Vorfall in der Schule aber in Gefahr.