Lieder junger Gugak-Musiker

Eine bekannte Gayageum-Spielerin in Korea ist Jung Mina정민아. Einige könnten womöglich denken, dass sie aus einer reichen Familie stammt und so der Zugang zum Instrument ihr in den Schoß fiel. Tatsächlich hielt sich mit sehr unterschiedlichen Jobs übers Wasser, bevor sie den Weg einer professionellen Gayageum-Künstlerin einschlug. Nach dem Abschluss an der Gugak National High School studierte sie weiter traditionelle koreanische Musik an der Hanyang-Universität. Nach dem Studium fiel es ihr jedoch schwer, ihr Leben als Musikerin zu bestreiten, da ihre Bewerbungen um Stellen zunächst fruchtlos blieben.





Dann fand sie eine Wochenendarbeit in einem Club nahe ihrer Wohnung, die es ihr erlaubte, das dortige Studio als Übungsraum für ihr Gayageum-Spiel zu nutzen. Ihr wurde sogar angeboten, abends mit dem Gayageum im Club aufzutreten. Tagsüber verdiente sie ihr Geld als Telefonverkäuferin. Ihr Alltag war zu jener Zeit eng durchgetaktet, dennoch schuf sie sich Ruhepausen, um ihre eigene Musik zu schreiben. Diese fand mit der Zeit eine stetig wachsende Fangemeinde, trotzdem reichte das alles kaum aus, um über die Runden zu kommen. Sie musste weiterhin verschiedene Jobs annehmen, um an ihrer Musikkarriere zu arbeiten. So bereitete sie unter anderem Reisbällchen zu, die sie vor dem Eingang einer U-Bahnstation verkaufte. Diese Erfahrung hielt sie in einem Lied fest.





In dem Lied „Reisbällchen“ beschreibt Jung Mina die Angst, von ihrem Standort vertrieben und mit einer Geldbuße belangt zu werden. Über ihre desolate Situation singt sie jedoch in einem heiteren Ton, denn sie ist noch jung und voller Optimismus. Diese positive Einstellung hat ihr womöglich auch dabei geholfen, trotz aller Schwierigkeiten an ihrem Traum von einer Musikkarriere festzuhalten. Sich einen anständigen Lebensunterhalt zu verdienen, war damals aber nicht ihr einziges Problem. Als 2005 ihr erstes Album herauskam, war die Gugak-Welt noch sehr konservativ eingestellt. Und so zogen ihre ungewöhnlichen Erfahrungen als Telefonverkäuferin oder Auftritte in einem Club weitaus größere Aufmerksamkeit auf sich als ihre Fähigkeiten als Musikerin.





Heutzutage ist es nicht weiter ungewöhnlich für Gugak-Musikgruppen Stücke zu spielen, die auch in Clubs gespielt werden können. Damals jedoch war es nahezu undenkbar, dass eine Gayageum-Musikerin in einem solchen Etablissement auftritt. Jung Minas Musikkollegen dürften mit ihren Vorurteilen der Künstlerin sicher das Leben schwer gemacht haben. Alle Pioniere haben wohl seit jeher gegen solche skeptischen Vorbehalte aus ihrem Umfeld ankämpfen müssen. Doch am Ende können sich vor allem die Zuhörer dank dieser Vorreiter über ein vielfältiges Musikangebot freuen.





Bei dem nächsten Stück mit dem Titel „Lied der Jugend“ handelt es sich um ein Volkslied aus der Region Gyeonggi. Darin heißt es:





Ich habe weder Geld noch Arbeit. Nichts will mir gelingen.

Die Hunde lachen über den Spruch „Du schaffst das schon“.

Flattert dein Herz noch beim Wort „Jugend“?

Selbst die Aussage „Jugend ist Schmerz“ kann nicht länger überzeugen.





Die Zeilen hören sich ziemlich düster und hoffnungslos an. Doch dann folgen diese Zeilen:





Sorge dich nicht um eine Anstellung oder über die Gedanken anderer.

Gibt es etwas, was du tun möchtest, dann halte es wie die Jugend.

Flattert dein Herz noch beim Wort „Jugend“?

Ja, ja, es flattert. Das ist Jugend.





Im Januar 2011 starb eine junge Drehbuchautorin namens Choi Go-eun최고은 allein in ihrer Wohnung. Vor ihrem Tod hatte sie an der Nachbarstür einen Zettel mit der Bitte um Essen hinterlassen. Das frühe Ableben dieser talentierten Autorin hat das schwierige Leben hungernder, junger Künstler erneut ins Bewusstsein der koreanischen Öffentlichkeit gerufen.





Künstlern fällt es heute immer noch schwer, nur mit beispielsweise ihrer Musik ausreichend davon zu leben, doch finanzielle Schwierigkeiten scheinen gegenwärtig insgesamt unter den jungen Leuten weit verbreitet zu sein. Selbst mit guten Abschlussnoten und zahlreichen Zertifikaten ist es für die jungen Menschen sehr schwierig, eine Anstellung mit stabilen finanziellen Verhältnissen zu finden. Ermutigend ist es dennoch zu sehen, dass viele junge Menschen weiterhin ihre Träume verfolgen und für ihr zukünftiges Glück hart arbeiten. Möge das Lied mit dem Titel „Tiger“ ihnen weiterhin Mut geben, der Gegenwart furchtlos ins Auge zu blicken und einer besseren Zukunft entgegen zu gehen.





