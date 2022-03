Ausmaß der sozialen Isolation letztes Jahr so groß wie nie

ⓒKBS News

Das Ausmaß der sozialen Isolation infolge der Corona-Pandemie war im letzten Jahr so groß wie nie zuvor.





Laut einem Bericht des Statistikamtes zur Lebensqualität in Südkorea 2021 lag die entsprechende Quote bei 32,1 Prozent. Dies ist ein Anstieg von 6,4 Prozent verglichen mit zwei Jahren davor und der höchste Wert seit der Einführung der entsprechenden Untersuchung im Jahr 2009.





Die Quote der sozialen Isolation ergibt sich aus dem Anteil der erwachsenen Menschen, die nach eigenen Angaben keine Person haben, von der sie in einer Notlage Hilfe bekommen können. Ein hohes Ausmaß sozialer Isolation weist auf eine Beeinträchtigung von gesunden menschlichen Beziehungen hin.





Laut dem Bericht ist die soziale Isolation umso stärker ausgeprägt, je älter die Menschen sind. Frauen sind stärker betroffen als Männer. Von den Befragten ab 60 Jahren gaben 41,6 Prozent an, niemanden zu haben, auf den sie sich im Notfall verlassen können.





Im Zusammenhang mit der sozialen Isolierung ist die Fettleibigkeitsrate gestiegen und das Vertrauen in andere Menschen gesunken.





Die Fettleibigkeitsrate nahm im Vorjahresvergleich um 4,5 Prozentpunkte auf 38,3 Prozent im Jahr 2020 zu und erreichte den höchsten Wert seit der Einführung der betreffenden Statistik 1998.





Dem Statistikamt zufolge sei das Ergebnis vermutlich auf das Arbeiten von Zuhause und den Online-Unterricht zurückzuführen. Auch hätten sich die Menschen wegen Einschränkungen bei externen Aktivitäten und der Nutzung von Sporteinrichtungen weniger bewegt.





Tatsächlich stellte sich heraus, dass Freizeitaktivitäten wie Reisen oder Besuche von Sportveranstaltungen deutlich weniger geworden waren. 2020 hat sich die Zahl der Inlandsreisetage pro Kopf verglichen mit dem Vorjahr auf 5,8 Tage halbiert. Veranstaltungen zu Kultur, Kunst und Sport wurden im vergangenen Jahr im Durchschnitt 4,5 Mal besucht. Vor dem Ausbruch der Pandemie waren es 8,4 Besuche.





Weil die Menschen passiver sind, schwindet auch ihr Vertrauen in andere Menschen. In der Untersuchung von 2020 gaben nur 50,3 Prozent an, dass sie anderen Menschen vertrauten. Von 2015 bis 2019 hatte die Quote noch bei etwa 65 Prozent gelegen.