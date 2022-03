Einkaufen in unbemannten Läden

ⓒ YONHAP News

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und vor allem aufgrund der Kontaktvermeidung sind auch in Korea Verkaufsautomaten und unbemannte Läden immer stärker verbreitet. Damit sind vor allem 24-Stunden-Läden gemeint, in denen alles, vom Einkaufen bis zum Bezahlen, ohne Personal läuft. Es gab natürlich auch schon Fälle von Diebstahl, so dass einige solchen Läden eher skeptisch gegenüberstehen. Andere wiederum finden es gut, ohne Kontakt mit anderen Menschen auf die Schnelle einkaufen zu können. Dieses Wochenende wollen wir diesem Trend einmal nachspüren und uns in einigen dieser Läden umschauen!