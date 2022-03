ONEUS trafen in 14 US-Städten 20.000 Fans

ⓒ RBW

Die koreanische Boyband ONEUS hat ihre Solo-Konzerttournee in 14 US-amerikanischen Städten erfolgreich hinter sich gebracht. Die Tour begann am 12. Februar in New York und es handelte sich bereits um ihre zweite Amerika-Tournee.

Da sie etwa nach zwei Jahren und drei Monaten wieder vor ihren Fans standen, hatten sie allerhand vorbereitet. Sie hatten die koreanische Tracht Hanbok als Bühnenkostüm getragen und verschiedene Lieder vorgetragen. Außerdem wurden traditioneller Fächertanz und Maskentanz in ihre Choreographien eingebaut, so dass die Fans auch etwas über die koreanische Kultur erfahren konnten.

Während der Tour wurden sie zur TV-Show „Good Day NY“ des Senders FOX TV eingeladen. In der Show wurden die einzelnen Mitglieder von ONEUS, ihre US-Konzerttour und das sechste Minialbum ausführlich vorgestellt.