Weeekly mit erster Single erfolgreich

ⓒ IST Entertainment

Die Girlgroup Weeekly hat die Verkaufszahlen ein weiteres Mal steigern können. Ihre erste Single, die am 7. März veröffentlicht wurde, wurde allein in der ersten Woche seit der Herausgabe über 80.000 Mal verkauft. Das ist für diese Gruppe ein Rekord. Das Vorgängeralbum verkaufte sich in der ersten Woche nicht mal halb so oft.

Das Musikvideo zum Lied „Ven Para“ aus dem neuen Album wurde binnen drei Tagen über 10 Millionen Mal und binnen sechs Tagen über 20 Millionen Mal gesehen. Damit haben sie in kürzerer Zeit diese Marke erreicht. In anderen Worten, Weeekly sind inzwischen global bekannter und beliebter geworden.

In der neuen Single, also eigentlich eine EP, sind insgesamt drei Lieder enthalten und sie sprechen besonders Musikliebhaber der MZ-Generation an.