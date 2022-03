P1Harmony treten bei „Good Day NY“ auf

ⓒ FNC Entertainment

Die koreanische Boyband P1Harmony hat vor ihrem Auftritt in New York noch in der TV-Show „Good Day NY“ des Senders FOX TV vorbeigeschaut.

Sie haben bei dieser Gelegenheit ihre Single für den US-amerikanischen Markt, sowie ihre Welttournee ausführlich vorgestellt.

Der Moderator begrüßte die Mitglieder auf Koreanisch und bedankte sich, dass die Sänger ein weiteres Mal in der Show auftreten. Auf die Frage, worauf die Sänger sich bei dem Konzert am meisten freuen würden, antworteten P1Harmony, dass es die Anfeuerung ihrer Fans sein würde. Sie betonten, dass sie es nicht richtig glauben können und es daher eine große Ehre sei, vor so vielen Fans auftreten zu können. Ihr Traum sei in Erfüllung gegangen.

P1Harmony werden bis Ende März insgesamt in acht US-Städten zehn Mal auftreten.