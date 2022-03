Erneut Boot mit indonesischen Arbeitern vor Malaysia gesunken

ⓒYONHAP News

Laut Antara News, der offiziellen Nachrichtenagentur der indonesischen Regierung, ist am 19. März gegen 6.00 Uhr in der Meerenge Malakka zwischen der Malaiischen Halbinsel und der Nordostküste von Sumatra ein Boot mit 89 illegalen Wanderarbeitern aus Indonesien an Bord gesunken. Das Boot mit 3 Besatzungsmitgliedern und 86 Passagieren verließ am Vorabend die Region Asahan in der Provinz Nord-Sumatra und erreichte am frühen Morgen des 19. März Malaysia.

Weil es bereits hell war und die Gefahr bestand, dass das Schiff von der malaysischen Seite entdeckt wird, wollte es aufs weite Meer zurückkehren und dort auf den Anbruch der Dunkelheit warten. Das überladene Schiff sank jedoch in den hohen Wellen. 61 Personen wurden gerettet. Eine Frau und ein Mann wurden tot aufgefunden und 26 Personen werden noch vermisst.

Aus Indonesien mit seinen 270 Millionen Einwohnern gibt es viele Menschen, die illegal nach Malaysia reisen, um dort Geld zu verdienen. Am 15. Dezember des vergangenen Jahres kenterte ein Boot mit etwa 60 Indonesiern, die illegal nach Malaysia gelangen wollten bei stürmischem Wetter vor der Küste Malaysias. 21 Menschen sind gestorben, 13 Personen konnten gerettet werden.

Auch am 18. Januar dieses Jahres verloren bei einem Schiffsunglück sechs Frauen von insgesamt 13 illegalen Arbeitern aus Indonesien ihr Leben. Eine auf Migranten bezogene Organisation teilte mit, dass sich jedes Jahr mehr als 100.000 Indonesier in der Nacht mit Schiffen auf den Weg nach Malaysia machten.