72 Prozent der Japaner rechnen auch nach Regierungswechsel in Südkorea nicht mit Verbesserung des Verhältnisses

Sieben von zehn japanischen Bürgern rechnen nicht mit einer Verbesserung der eingetrübten bilateralen Beziehungen, obwohl Yoon Seok Yeol als neuer Präsident Südkoreas gewählt worden ist. Yoon unterstrich immer wieder die Notwendigkeit der Verbesserung der südkoreanisch-japanischen Beziehungen.

Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News führte am 19. und 20. März eine Umfrage durch. Danach haben 72,2 Prozent der Japaner in Bezug auf die Aussichten in den bilateralen Beziehungen geantwortet, dass es keine Veränderungen geben werde. Lediglich 18,9 Prozent rechnen mit einer Verbesserung und 3,8 Prozent sogar mit einer weiteren Verschlechterung.

Das Ergebnis lässt sich so interpretieren, dass mit einer Verbesserung der bilateralen Beziehungen unabhängig von der Regierung nicht so leicht gerechnet wird, weil sich die Kluft zwischen beiden Ländern wegen vieler ungeklärter historischer Fragen stark vertieft hat. Dazu gehören vor allem die Frage der Entschädigung früherer koreanischer Zwangsarbeiter und die Frage der koreanischen Opfer der Sexsklaverei durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg.

Auch in einer Umfrage, deren Ergebnis die japanische Rundfunkgesellschaft NHK am 15. März veröffentlicht hatte, war der Anteil der Japaner, die nicht mit grundlegenden Veränderungen rechnen mit 59 Prozent größer. Die Antwort, dass sich die Beziehungen verbessern würden, wurde von 25 Prozent, und die Antwort, dass die Beziehungen noch schlechter würden, von vier Prozent unterstützt.