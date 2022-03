„Gayo Top 10“ kehrt als „Virtual Gayo Top 10” zurück

ⓒ KBS

Die legendäre KBS-K-Pop-Show „Gayo Top 10“ wird als „Virtual Gayo Top 10“ wiedergeboren.

„Gayo Top 10“ war ein Musikprogramm von KBS, das bis zur Ausstrahlung der letzten Show im Februar 1998 in der Geschichte der koreanischen Popmusik große Spuren hinterließ. Die Neuauflage nach 25 Jahren soll den K-Pop auf der Grundlage der globalen Charts mit der virtuellen Bühne kombinieren. Das neue Konzept des Treffens zwischen K-Pop-Künstlern und der virtuellen Welt soll für eine bahnbrechende Musik-Show sorgen.

„Virtual Gayo Top 10“ wird die Tradition der früheren Version fortsetzen und den ´Golden Cup´ an Songs vergeben, die fünf Wochen in Folge auf Platz 1 rangieren.

„Virtual Gayo Top 10“ hat vor der Ausstrahlung der Show einen auf Quantenphysik basierenden Werbe-Teaser veröffentlicht und damit bereits die Aufmerksamkeit der K-Pop-Fans im In- und Ausland auf sich gezogen. Die ´Quantenoase´ ist ein unendliches Paralleluniversum jenseits von Raum und Zeit, in dem sich 10 ´Creator´-Teams und ´Co-Creators´ treffen. ´Creator´ bezieht sich auf den Künstler und ´Co-Creator´ auf seine Fans. Beide Seiten könne in diesem virtuellen Raum ihr eigenes Universum schaffen, und dadurch soll eine enge Bindung zwischen ihnen entstehen.

„Virtual Gayo Top 10“ wird am 25. März um 18.30 Uhr über den KBS World-YouTube-Kanal als Live-Streaming uraufgeführt. Am 27. März um 15.05 Uhr wird die Show über KBS World TV in 114 Ländern ausgestrahlt.