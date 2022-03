Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, NAVER WEBTOON

Auch wenn die Omikron-Welle noch grassiert, hält nun der Frühling langsam Einzug, und die Menschen warten auf mildere Tage und auch auf die Frühlingsblüten. Viele Netzbürger möchten angesichts des immer deutlicher spürbar werdenden Frühlingsbeginns gerne wissen, wann die Blütesaison beginnt. Nach einem Bericht können die Südkoreaner auch in diesem Jahr sowie im vergangenen Jahr eine Woche früher als gewöhnlich die Kirschblüten bewundern. Im vergangenen Jahr war es im März besonders mild. Deshalb konnte man in Seoul schon am 24. März die ersten aufgeblühten weißen Kirschblüten sehen. Dies war das früheste Aufblühen der Kirschblüten in der 100-jährigen Geschichte der Wetterbeobachtung in Südkorea. In diesem Frühling wird man vielleicht nicht ganz so früh wie im vergangenen Jahr, aber schon etwa eine Woche früher als gewöhnlich die Kirschblüten betrachten können. Denn die Temperaturen im März, die großen Einfluss auf die Kirschblüte haben, sind höher als gewöhnlich um diese Zeit. In den südlichen Regionen werden die Kirschblüten in dieser Woche und in den mittleren Regionen im Zeitraum vom 29. März bis 5. April aufzublühen beginnen. Die Straße Yunjung-ro in Yoido ist ein repräsentativer Ort mit vielen Kirschbäumen. An diesem Ort sind die wie Schneeflocken aussehenden weißen Kirschblüten etwa ab dem 3. April zu bewundern. Die Kirschblüten sind etwa eine Woche, nachdem sie aufzublühen beginnen, voll aufgeblüht.





Das Interesse der Netzbürger wurde auch durch die Nachricht geweckt, dass die Plattform Naver-Webtoon, die unter einheimischen Webtoon-Plattformen als erste nach Europa vorgestoßen ist, noch in der ersten Jahreshälfte eine für ganz Europa zuständige Körperschaft mit dem provisorischen Namen Webtoon-EU gründen will. Die Plattform, die mit dem Hauptsitz in Nordamerika im Mittelpunkt nun in Südkorea, Japan und Europa ihre Geschäftsbasis sichergestellt hat, will die Entwicklung ihres globalen Geschäftes noch zügiger voranbringen. Die globale Plattform Webtoon hat 2019 ihren Service in französischer und spanischer Sprache und 2021 in deutscher Sprache in Angriff genommen. Informationen der Plattform für Mobile-Daten und Analyse data.ai zufolge hat der französischsprachige Service von Webtoon im Februar dieses Jahres bei Google Play und Apple-Appstore in der Kategorie Webtoon und Comics bei der Zahl der monatlich aktiven Nutzer MAU und beim Umsatz Platz 1 belegt. Auch der deutsche Service behauptet auf beiden App-Märkten sowohl hinsichtlich MAU als auch des Umsatzes Rang 1. Die für ganz Europa zuständige Körperschaft von Naver-Webtoon steigert die Zahl der Fortsetzungsreihen und wirbt verstärkt vor Ort Künstler an. In diesem Jahr sollen auf der französischen Plattform rund 200 und auf der deutschen Plattform rund 100 Werke hinzukommen. Neben Webtoon-Werken aus Europa sollen auch weitere in Südkorea bewährte beliebte Serien und in den USA und Japan populäre Werke den europäischen Nutzern angeboten werden.





Im Internet sorgte kürzlich eine an einer Straßenkatze begangene Quälerei für Entsetzen. Eine Straßenkatze, die von tierfreundlichen Bewohnern einer Gegend gefüttert wurde und sehr anhänglich war, wurde Opfer eines Farbanschlags. Ein Tierschutzverband hat kürzlich auf seiner offiziellen Instagram-Seite über die Straßenkatze mit dem Namen Binu, Seife, berichtet, deren Fell von jemandem blau gefärbt worden ist. Dem Verband zufolge kam die Katze, die Menschen gegenüber keine Scheu hatte, eines Tages nicht mehr zur Futterbox. Etwa eine Woche später hörte ein Bewohner aus einer Ecke ein Miauen, und er entdeckte die Katze Binu, deren Fell vom Gesicht bis zu den Pfoten mit einem unbekannten Farbstoff blau gefärbt war. Der Verband vermutet, dass mehr als zwei Menschen an dieser Missetat beteiligt gewesen sein müssen. Einer muss die Katze hochgehalten, und eine andere Person muss mit einem Pinsel das ganze Fell, auch am Bauch, gefärbt haben. Binu habe die äußerst stressige Situation des Badens gut ausgehalten, und der Verband sucht nun ein neues Zuhause für das liebe Tier. Viele Netzbürger brachten im Internet ihr Entsetzen über die Tierquälerei zum Ausdruck und hoffen, dass Binu schnellstens ein gutes neues Zuhause findet. Nach dem Tierschutzgesetz wird die Person, die ein Tier misshandelt, zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder zu einer Geldstrafe von bis zu 20 Millionen Won, rund 16.500 US-Dollar, verurteilt. Wenn ein Tier durch Misshandlung stirbt, muss man mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu 30 Millionen Won rechnen.