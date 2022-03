Lieder über Blumen und Pflanzen

Im Pansori „Simcheongga“심청가 findet sich die weibliche Hauptfigur Simcheong in einem Unterwasserpalast wieder, nachdem sie für den Meereskönig geopfert wurde. Dort trifft sie auch ihre Mutter, die jung verstarb und mit der Hilfe des Meereskönigs als Blume wiedergeboren wurde. Etwas später finden Fischer eine auf dem Meer schwimmende, riesige Blütenknospe, die sie einfangen und dem Kaiser bringen. Denn bei einer solch großen, duftenden Knospe muss es sich schließlich um eine ganz besondere Blumensorte handeln.





Der Kaiser trauert derzeit um seine verstorbene Frau und er versucht sich mit dem Hegen und Pflegen von Blumen und anderen Pflanzen im Garten abzulenken. Das „Lied der Blumen“, auf Koreanisch „Hwacho Taryeong“화초타령, im Pansori Simcheongga listet dabei die Lieblingsblumen des Kaisers auf. Darunter fallen unter anderem der im August blühende Lotos, die im Herbst aufgehende rote Lotosblume, die zu Frühlingsbeginn duftenden Pflaumenblüten, Pfirsichblüten, Chrysanthemen, Pfingstrosen und Azaleen. Im Lied werden die unterschiedlichsten Blumenarten aufgezählt, doch scheint es angesichts der zahlreich im Lied aufgelisteten Frühlingsblumen, als gebe der Kaiser vor allem diesen den Vorzug.





Der die Blumen liebende Kaiser ist außer sich vor Freude, als ihm die auf dem Meer gefundene seltene Blume präsentiert wird. Er pflanzt sie sogleich in seinem Garten ein und gibt ihr den Namen „Gangseonhwa“, was übersetzt bedeutet „himmlisches Wesen in Blumenform“. Jeden Tag besucht der Kaiser seinen Garten, um die Blume zu bewundern. Eines Tages öffnet sich plötzlich die Blüte und in ihr ist ein schönes Mädchen. Es ist Simcheong! Ihre Dienerin, die Simcheong aus dem Unterwasserpalast begleitet hat, überbringt dem Kaiser die Anordnung des Meereskönigs. So solle der Kaiser Simcheong heiraten, was dieser dann auch ohne jegliche Einwände tut. Auf diese Weise steigt am Ende Simcheong, die sich selbst für den blinden Vater geopfert hatte, zur Kaiserin auf.





Am 22. März war Chunbun, die Tagundnachtgleiche im Frühjahr und eine Zeit, zu der die Frühlingsblumen erblühen. Dann erfreuen sich die Menschen an den schönen Seiten dieser Jahreszeit wie die lauen Winde, das warme Sonnenlicht und der schwere Duft der Blumen. Es erwacht nicht nur die Natur, auch in den Herzen der Menschen rühren sich dann vielleicht so manche Frühlingsgefühle. Das Lied mit dem Titel „Die Liebe ist erblüht“ lässt mit seiner heiteren Melodie die Zuhörer für gewöhnlich gut gelaunt und voller Energie zurück. Es gibt aber auch solche, die trotz des sonnigen und warmen Wetters über Trägheit und Niedergeschlagenheit klagen.





Bei Antriebslosigkeit und Unkonzentriertheit, bei Gewichtszunahme trotz Appetitlosigkeit sowie Schlaflosigkeit könnte es an einer saisonalen Depression liegen. Studien belegen, dass mehr Menschen im März und April als im Winter an Depression leiden. Dies könnte auf die Menge des Sonnenlichts und das daraus folgende Hormonungleichgewicht zurückzuführen sein. Zudem kann der Gedanke an alle anderen, die sich des Lebens freuen, zu einer verstärkten Depression führen. Ärzte raten dann, über eine halbe Stunde in der Sonne spazieren zu gehen, was helfen soll, die Stimmung zu heben, da natürliches Licht und körperliche Aktivitäten den Blutkreislauf zum Gehirn anregen und den Spiegel der stimmungsaufhellenden Neurotransmitter positiv beeinflussen. Zudem kann das Betrachten von Blumen und Pflanzen anstelle von Beiträgen anderer Leute in den sozialen Medien den deprimierten Menschen eine wohltuende Ruhe bieten.





Es ist nur natürlich für Menschen mit emotionalen Schwierigkeiten, sich nach liebevoller Fürsorge zu sehnen, bisweilen kann es aber auch ein Trost für sie sein, wenn sie sich selbst aktiv um etwas kümmern. Heutzutage sind anstelle von Haustieren Zimmerpflanzen groß in Mode gekommen. Da die Menschen während der Pandemie weitaus mehr Zeit in den Innenräumen verbringen, entwickelt sich die Pflege von Pflanzen zu Hause zu einem allseits beliebten Hobby. Fans von Heimgartenarbeit pflanzen aber nicht nur Blumen, sondern bauen auch Kräuter, Salate, Tomaten und anderes Gemüse an. Mögen alle auf diese oder andere Art gesund und fröhlich die kommenden Frühlingstage genießen.





Musik