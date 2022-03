Illustratorin Suzy Lee erhält Hans Christian Andersen-Preis

ⓒYONHAP News

Die Illustratorin Suzy Lee wird mit dem diesjährigen Hans Christian Andersen-Preis ausgezeichnet.





Das Internationale Kuratorium für das Jugendbuch (IBBY) gab am Montag bei der Internationalen Kinderbuchmesse Bologna bekannt, dass Lee als diesjährige Preisträgerin in der Kategorie Illustration ausgewählt worden sei.





Lee ist die erste Gewinnerin des Preises aus Südkorea und die erste aus Asien seit 38 Jahren.





Der nach dem dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen benannte Preis ist die wichtigste internationale Auszeichnung im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur. Daher wird er auch als „kleiner Nobelpreis“ bezeichnet. Er wird seit 1956 alle zwei Jahre an Autoren und seit 1966 auch an Illustratoren von Kinderbüchern vergeben.





Die Kandidaten werden von den Nationalen Andersen-Ausschüssen dem IBBY empfohlen. Die Preisträger werden von einer internationalen Jury ermittelt. Dieses Jahr gab es aus 32 Ländern 62 Nominierungen. Sechs Kandidaten, einschließlich Suzy Lee, kamen auf die finale Auswahlliste.





Suzy Lee wurde 1974 in Seoul geboren. Sie studierte Malerei in Seoul und Buchkunst in London. In den USA und in Europa machte sie sich als Illustratorin zuerst einen Namen. 2016 schaffte sie es erstmals auf die Shortlist des Hans Christian Andersen-Preises. Im letzten Monat erhielt sie für ihr jüngstes Buch „Summer“ eine lobende Erwähnung beim Bologna Ragazzi Award.





Der koreanische Ausschuss des IBBY stellte Lee als Autorin vor, die die Grenzen der Ausdrucksmöglichkeiten von Kinderbüchern erweitere, indem sie sich universellen Themen wie dem Austausch von Gefühlen zwischen Menschen und Tieren widme. Indem sie Mädchen zeichne, stelle sie Frauen als Subjekt der Erforschung der Welt dar.





Das im vergangenen Jahr herausgegebene Buch „Summer“ orientiert sich mit seinem Motiv an den vier Jahreszeiten von Vivaldi. Die Lizenzen für das Buch wurden nach China, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien verkauft.