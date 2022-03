Lernen mit Corona

ⓒ YONHAP News

Als vor gut zwei Wochen das neue Schuljahr in Südkorea und an den Unis das neue Semester begonnen hat, konnte noch niemand ahnen, wie sehr Omikron hierzulande die Infiziertenzahlen explodieren lässt. Vorausgesagt wurde ein Maximum von 350.000 Infizierten pro Tag, jetzt sind es schon über 600.000, aktuell Weltspitze, Tendenz weiter steigend, nächste Woche könnte die Millionen-Marke geknackt werden. Und dieser entfesselte Anstieg schlägt sich auch im Unterricht nieder. Wo sich in der ersten Woche nur einzelne StudentInnen coronakrank vom Präsenzunterricht abmeldeten und zur hybriden Online-Teilnahme wechselten, ist es in der nun beginnenden dritten Woche schon über ein Drittel der Teilnehmenden, nächste Woche vielleicht schon die Mehrheit. Augen und Nasen zu und durch oder zurück zum Online-Leben?