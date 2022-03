P1Harmony auf dem Titel von ”Teen Vogue” USA 

ⓒ FNC Entertainment

Die koreanische Gruppe P1Harmony hat es ein weiteres Mal auf die Titelseite des US-amerikanischen Magazins “Teen Vogue” geschafft. Das ist wohl der endgültige Beweis dafür, dass sie globale Rookies sind.

In dem Magazin gibt es außerdem einen langen Artikel über diese koreanische Gruppe.

“Teen Vogue” berichtete, dass P1Harmony mehrere Wochen lang acht wichtige US-Städte besuchen und dort auftreten werden. Es handelt sich um ihre erste US-Konzerttour. Daher haben sie ihren Hit „Do it Like this” auch auf Englisch neu gesungen und als Single herausgegeben. Nach Auffassung des Magazins sei die Sprache an sich nicht wichtig, wenn man sich die Lieder von K-Pop-Gruppen anhört. Denn die Lieder könnten die Energie und den Kern der Musik trotz Sprachbarrieren gut übermitteln.

Berühmte US-amerikanische Medien wie “New York Times”, “Forbes”, Billboard, “Teen Vogue”, “Rolling Stone” und weitere waren schon immer an der koreanischen Gruppe interessiert. Als die englische Version von “Do it Like This“ herausgegeben wurde, stürmte sie auf Anhieb an die Spitze wichtiger Musikcharts.